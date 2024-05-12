

أعلن رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية م.بدر السلمان عن إقامة «ملتقى مشروعات الدولة التنموية الكبرى» بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وهيئة تشجيع الاستثمار المباشرتحت شعار «الشفافية والإنجاز والاستدامة مبادئ العهد الجديد» في الفترة من 11 إلى 13 يونيو المقبل.



وقال السلمان بهذه المناسبة إن الملتقى شعار «الشفافية والإنجاز والاستدامة مبادئ العهد الجديد» مواكبة لتوجهات العهد الجديد بقيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، لتنطلق الكويت إلى مرحلة جديدة تتسم بسرعة الإنجاز والشفافية وتحمل المسؤولية في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى بالدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسعى لها دولة الكويت وأهلها، مضيفا أن الملتقى سيسعى إلى جذب الاستثمارات واستقطاب الشركات العالمية وإعطاء الفرص للقطاع الخاص المحلي والعالمي للتعرف على مشروعات الدولة في جميع القطاعات والتحضير والاستعداد لدراسة وتقديم عروض تنافسية للمشاركة والفوز بتلك المشروعات.



وأضاف السلمان، من هذا المنطلق كان التركيز على أن تشكل مشروعات الدولة الرئيسية محور الملتقى، فالمشروعات الواردة في خطة الحكومة هي السبيل لتحقيق التنمية في المدى القريب والمتوسط والبعيد، وهي المسار الذي يعيد الكويت دورها، بل وريادتها بين شقيقاتها دول مجلس التعاون والدول الشقيقة والصديقة الأخرى.



وعن تعاون هيئة تشجيع الاستثمار المباشر مع الاتحاد لإقامة الملتقى، قال السلمان، «نتوجه بجزيل الشكر إلى الأخ الشيخ د.مشعل الجابر مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، على دعمه الملتقى وتعاونه لإقامته، ولابد لنا هنا من أن ننوه بدور الهيئة المتميز في استقطاب الشركات والاستثمارات العالمية للمشاركة في تنفيذ مشروعات الدولة التنموية، وذلك من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية واستحداث قوانين الإعفاء من الضرائب وانتقال الخبرات المطلوبة إلى الكويت، وكل ذلك يصب في هدف واحد هو تمكين دولة الكويت من تنفيذ خططها للتنمية بنجاح وبأفضل الخبرات العالمية التي تحتاجها».



وتعليقا على مشاركة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لاتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية في تنظيم الملتقى، قال م. السلمان «نتقدم بشكرنا وتقديرنا لدور د.خالد مهدي، أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وفريق عمله لدورهم المهم في تنظيم الملتقى، كما نقدر عاليا دور الأمانة في بذل كل جهد ممكن للإسراع في تنفيذ مشروعات الدولة مع الحرص الشديد على سلامة تنفيذها وتقيدها بالمعايير المطلوبة لنواحي الجودة والالتزام بالخطط الزمنية والميزانيات المرصودة، كما قامت الأمانة بجهد كبير لنضع الأسس الواضحة لتلك المعايير ولكي تأتي المشروعات محققة لأهدافها ومتكاملة مع باقي المشروعات في قطاعات الدولة المختلفة، كما تولي الأمانة اهتماما كبيرا بتولي أبناء الكويت المسؤولية خلال كل مراحل التنفيذ، بالإضافة إلى تطوير الكوادر البشرية في مختلف مراحل وتخصصات تلك المشروعات ليكونوا قوة فاعلة تسهم في نهضة دولة الكويت على المدى البعيد».