

عبدالكريم العبدالله



تأكيدا لما نشرته «الأنباء»، فوض وزير الصحة د.أحمد العوضي وكيل وزارة الصحة د.عبدالرحمن المطيري بصرف مكافآت الاعمال الممتازة عن العام 2023 لكل العاملين المرشحين من جهات عملهم.



واعتمد وزير الصحة ضوابط لصرف مكافآت الاعمال الممتازة والتي تنشرها «الأنباء» وهي:



٭ لا تقل خدمة الموظف المرشح للحصول على مكافآت الأعمال الممتازة عن سنة ميلادية تبدأ من 1 يناير 2023 حتى 31 ديسمبر 2023 وذلك داخل وزارة الصحة.



٭ أن يكون الموظف معينا على درجة جدول المرتبات العام أو المعينين بالمرتبات، وأن تكون مدة المزاولة الفعلية لعمل الموظف خلال السنة الميلادية موزعة على 70% من عدد أيام النوبة للعاملين بهذا النظام كل حسب نظام النوبة الخاضع له، و180 يوم عمل فعلي لباقي الفئات الأخرى.



٭ تحسب مدة المزاولة الفعلية بعد استبعاد مدة الانقطاع (الوقف عن العمل الإعارة- التفرغ بكل أنواعه والبعثات والإجازات أيا كان نوعها أو مدتها أيام العطلات الرسمية والجمع والراحات عدا الإجازات المرضية خلال فترة الرقود بالمستشفى فقط).



٭ ألا يكون الموظف وقعت عليه عقوبه تأديبية خلال 2023.



٭ ألا يكون الموظف قد تجاوز مدة مرضياته خلال 2023 مدة 15 يوما عدا دخول المستشفى.



سيتم صرف مكافآت الاعمال الممتازة لموظفي وزارة الصحة وفقا لجدول ديوان الخدمة كما يلي:



٭ الأطباء والاستشاريون ومديرو الإدارات 1500 دينار، بفئات أقل.



٭ الصيادلة والفنيون والمراقبون 1300 دينار و1000 دينار لرؤساء الأقسام والهيئة التمريضية.



٭ 800 دينار لكل من الموظفين والإداريين و400 دينار للوظائف المعاونة والفنية المساعدة.



من جانب آخر، أعلن مركز الكويت لمكافحة السرطان عن انطلاق ورشة عمل جراحة سرطان القولون والمستقيم الـ 12 اليوم الأحد في قسم جراحة الأورام بالمركز، برعاية وزير الصحة د.أحمد العوضي وتستمر فعالياتها خمسة أيام.



وقال استشاري جراحة الأورام في المركز د.مدحت عطيفة، في تصريح صحافي، إن الورشة ستقام بمشاركة نخبة من الأطباء العالميين والمتخصصين في جراحات سرطان القولون والمستقيم، مبينا أن هذه النخبة من الأطباء ستجري عدة جراحات لبعض المرضى خلال الورشة.



وأضاف عطيفة أن الخبراء المختصين سيقومون بعمل عدة عمليات جراحية خلال الورشة لبعض المرضى الذين يعانون من أورام القولون والمستقيم باستخدام المنظار الجراحي.



وقال إن الهدف من الورشة هو الارتقاء بأداء الأطباء الكويتيين وإثراء المناقشة العلمية بين الأطباء الزوار والأطباء الكويتيين من خلال التعرف على أحدث التطورات في الأساليب الحديثة لاستئصال أورام القولون والمستقيم.