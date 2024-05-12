

أسامة دياب



أعلنت سفارة پولندا لدى البلاد بالتعاون مع «طيران الجزيرة» عن إطلاق أولى الرحلات المباشرة من الكويت إلى كراكوف.



جاء ذلك في مؤتمر صحافي أقيم في سفارة پولندا ألقت خلاله القائم بالأعمال في سفارة پولندا آنا مارتا غودوي تشيشكوفسكا كلمة لها إلى جانب الرئيس التنفيذي لطيران الجزيرة باراثان باسوباثي (بارا).



وأوضحت تشيشكوفسكا أن تدشين أولى الرحلات المباشرة من الكويت إلى كراكوف لا يمثل بداية للرحلات المباشرة فحسب، بل أيضا جسرا يربط الثقافتين بين بعضهما ويوطد العلاقات القائمة بين وجهتين مميزتين، موضحة انه على الرغم من الأميال التي تفصل بين الكويت وكراكوف، فهناك قاسم مشترك وهو غنى التاريخ والثقافة والتراث في كليهما.



وأشارت إلى أن كراكوف هي العاصمة التاريخية لپولندا وتجسد التراث الپولندي الفريد، والغنى في كل ما يمثل الثقافة المحلية، والمساحات الخضراء الحضرية الجميلة، والأساطير التي لا تعد ولا تحصى، والأطباق المحلية اللذيذة.



وذكرت انه اعتبارا من 11 يونيو 2024، ستقوم طيران الجزيرة بتشغيل رحلتين مباشرتين أسبوعيا إلى كراكوف ما يجعلها خيارا مثاليا لكل من السياح وكذلك الجالية الپولندية العائدة لزيارة العائلة والأصدقاء.



وأضافت تشيشكوفسكا ان هذه الرحلة أكثر من مجرد رابط بين المدينتين، هي رمز لروح التعاون المثمر والتآزر، حيث تفتح عالما من الفرص للمواطنين الكويتيين والپولنديين على حد سواء، علاوة عن كونها رمزا لالتزام طيران الجزيرة بتعزيز التواصل وتوثيق العلاقات بين بلدينا. أتقدم بالشكر إلى طيران الجزيرة وفريق العمل فيها على هذه البادرة المحورية لإقامة نقطة ربط مباشرة بين البلدين، ولعل هذا الخط سيكون بداية لتجارب لا تنسى وذكريات خالدة».



وأضافت القائم بأعمال السفارة الپولندية أن السفارة الپولندية لا تملك مركزا للتأشيرات وتستقبل طالبات التأشيرات بشكل مباشر عبر «الأونلاين» والدفع المسبق والمقدر بـ 28 دينارا، داعية المتقدمين لان تكون ملفاتهم كاملة، لافتة إلى ان منح تسهيلات لإصدار التأشيرات لمختلف الجنسيات ليس قرار پولندا وحدها وإنما خاضع لقرار دول الشينغن.