

بعث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف ببرقية تعزية إلى وزير شؤون الدفاع بمملكة البحرين الشقيقة الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي، ضمنها خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ عبدالله بن سلمان بن خالد آل خليفة رئيس المكتب العسكري للقائد الأعلى للقوات المسلحة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.



كما بعث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف ببرقية تعزية إلى القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، ضمنها خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ عبدالله بن سلمان بن خالد آل خليفة رئيس المكتب العسكري للقائد الأعلى للقوات المسلحة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.