

أعلنت شركة الاتصالات الكويتية (stc)، الرائدة في تمكين التحول الرقمي وتقديم خدمات ومنصات مبتكرة للعملاء في الكويت، عن تنظيمها ورشة عمل لطلاب الصف السادس في مدرسة الكويت الإنجليزية بالتعاون مع منظمة «إنجاز» الكويت، والتي تعتبر منظمة غير ربحية تعمل على إلهام وإعداد الشباب وتعريفهم بالاقتصاد العالمي.

وقد أقيمت الورشة بعنوان «Junior innovation camp» تحت مظلة «stc upgrade» التعليمية، والتي تهدف إلى دعم وتمكين جيل الشباب من خلال البرامج والمبادرات المختلفة التي تؤهلهم للمستقبل، تحت مظلة إستراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة. وتم تصميم ورشة عمل «Junior innovation camp»، التي جرى إطلاقها في إطار التعاون بين stc و«إنجاز» الكويت، لتحدي الطلاب لاستخدام إبداعاتهم وتفكيرهم الابتكاري بطرق مختلفة.

وقد شارك في هذه المبادرة التي أقيمت في مدرسة الكويت الإنجليزية أكثر من 60 طالبا من المدرسة، حيث طلب منهم استخدام قدراتهم الإبداعية والتفكير غير التقليدي لتطوير أفكار مشاريع فريدة. ومن خلال دورها، قدمت stc للطلاب رؤى قيمة وإرشادات بناءة لتعزيز أفكارهم.

وشاركت الشركة أيضا في لجنة التحكيم، حيث تم اختيار أفضل الأفكار والاعتراف بها. وتم توزيع الجوائز على الفائزين الأوائل من قبل stc تقديرا لعمل الطلاب الجاد وجهدهم وإبداعهم.



وتعليقا على الورشة، قالت دانة الجاسم، المدير العام لاتصالات الشركات في stc: سعداء بالشراكة مع إنجاز الكويت لاستضافة هذه الورشة التي تشجع الطلاب على الاستفادة من إبداعاتهم وتوسيع آفاقهم والبدء في التفكير في أهدافهم المهنية.



وتابعت: في stc نقدر بشدة أهمية الإبداع والابتكار في تشكيل مستقبل مجتمعنا والشباب على حد سواء. ومن خلال تعزيز بيئة تشجع على الاستكشاف والنمو المستدام، تكرس stc جهودها لإحداث تغيير إيجابي وصقل مواهب الجيل القادم من الشباب الكويتي من خلال تزويد العقول الشابة بالأدوات والإرشادات اللازمة لتعزيز دور الشباب باعتبارهم قادة المستقبل.



وأضافت الجاسم: «تود stc أن تعرب عن امتنانها لمؤسسة إنجاز الكويت لتنظيم المبادرة ولمدرسة الكويت الإنجليزية لإشراك طلابها في ورشة العمل التمكينية هذه.