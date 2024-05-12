

أطلقت شركة لولو هايبر ماركت فعالية «مانجو مانيا» السنوية المنتظرة بفارغ الصبر في جميع فروعها في الكويت، وافتتحت الفعالية في لولو هايبر ماركت الفحيحيل بحضور السفير الهندي أدارش سوايكا، وبرفقة سانجاي ك. مولوكا، بالإضافة إلى رئيس مجموعة لولو م.أ.يوسف علي، وبحضور كبار إدارة لولو الكويت وحشد كبير من المتسوقين والمهنئين.



تزينت جميع فروع لولو بتشكيلة مدهشة من أكثر من 50 نوعا من المانجو تم استيرادها من سبع دول مختلفة. أبهر هذا العرض العملاء بتخفيضات سعر مذهلة على ملك الفواكه، بما في ذلك المانجو الشهيرة ألفونسو، مانجو بادامي، ماليكا، توتابوري، وراجابوري من الهند، وأصناف جالباتور الشهيرة من اليمن.



ولكن الحلاوة لم تتوقف هنا، فملك المانجو منح العملاء مجموعة لذيذة من الأطعمة المستوحاة من المانجو، بما في ذلك عصائر المانجو المنعشة والسموذي، وتمتع المتسوقون بالتمرير بالحلوى اللذيذة من المانجو والباياسام، أثناء استكشاف عالم من المأكولات اللذيذة مثل وجبات المانجو والكاري والسلطات والمخللات. وبالنسبة لأولئك الذين يحبون الحلوى، قدمت مانجو مانيا مجموعة من كعك الموس، والتورتات، والترايفلز، والمافن، والفطائر، وحتى رولات سويسرية مصنوعة من المانجو اللذيذة.



كانت مانجو مانيا أكثر من مجرد جرعة حلاوة، إذ قدمت أيضا تجربة مليئة بالإثارة. كانت مهرجانا عائليا كامل الحجم، حيث احتفظ العملاء بأحلى لحظاتهم في كشك السيلفي وأظهروا إبداعهم في عروض قص المانجو. تم اختبار معرفة العملاء بالمانجو من خلال الألعاب والألغاز ذات الأجواء المميزة، في حين كانت للأطفال فرصة للاحتفال بملك الفواكه بمسابقة تزيين كعكة المانجو للأطفال.