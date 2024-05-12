

في عرض مثير للمواهب والعزيمة، قدم فريق الفوتسال في الجامعة الأمريكية الدولية أداء ملحوظا في المباريات المتتالية في دوري الاتحاد الجامعي العربي للفوتسال.



في مباراة مثيرة أقيمت في الصالة الرياضية لجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، نجح فريق الجامعة الفوتسال في الجامعة الأمريكية الدولية في تحقيق انتصار مستحق بصعوبة على فريق كلية الكويت التقنية بنتيجة نهائية 6-5.



أظهر فريق الجامعة الأمريكية الدولية تفانيا استثنائيا وروح عمل جماعي مميزة طوال المباراة، بقيادة الكابتن بدر محمد صالح الحسن، قدم الفريق استراتيجية وقدرات هجومية، حيث حافظ على تقدم مطلق بنتيجة 3-1 في نهاية الشوط الأول.



وأبرزت أداءات متميزة من لاعبين مثل بدر العتال، الذي سجل «هاتريك»، وذاري عبدالله، الذي أضاف هدفين مهمين، مما أظهر قوة الفريق وعمق المواهب.

وشهد الدور الرابع صراعا مثيرا بين الجامعة الأمريكية الدولية وجامعة الشرق الأوسط في صالة جامعة الشرق الأوسط، وانتهى بتعادل مثير 2-2. على الرغم من تقدم الجامعة الأمريكية الدولية مرتين، إلا أن إصرار الجامعة الشرق الأوسط ضمنت التعادل في الدقائق الأخيرة.

شهد الصراع الشديد مساهمات من عبدالله الشريف والحسن عبدالله آل عيسى في تسجيل الأهداف لصالح الجامعة الأمريكية الدولية، مما أظهر روح الفريق التنافسية والمهارة. وتؤكد أداءات فريق الفوتسال في الجامعة الأمريكية الدولية على مرونتهم وقدرتهم على التكيف والتفاني الثابت نحو التميز.

على الرغم من التحديات، خرجوا منتصرين في الدور الثالث وناضلوا بشدة من أجل التعادل في الدور الرابع. ومع استمرارهم في مشوارهم في دوري الاتحاد الجامعي العربي للفوتسال، تظل الجامعة الأمريكية الدولية عازمة على إظهار مهاراتهم القوية وروحهم التنافسية في كل مباراة.



ويستمر دوري الاتحاد الجامعي العربي للفوتسال في جذب الجماهير بعروضه المثيرة للمواهب وروح الرياضة وسعي الفرق نحو النجاح.



فريق الجامعة الأمريكية الدولية: بدر محمد صالح الحسن، الحسن علي الأسد، ذاري عبدالله خالد المسماري، علي رضاغ موسوي بور، محمد عبدالله محمد، بدر خالد العتال، عيسى عبدالله.



المدربة: السيدة ديجانا بايسيك.