

صــرح الرئيس التنفيذي للشركة التجـــارية العقارية م.عبدالمطلب معـــرفي عــن استضافة منتدى الأعمال الأوزبـــكي- الكويتي والمقرر عقده خلال الفترة من 13 إلى 14 الجاري في فندق سيمفوني ستايل الكويت بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الكويت، وسوف يسهم هذا المنتدى في تعزيز سبل التعاون والعلاقات بين جمهورية أوزبكستان ودولة الكويت في مختلف القطاعات التجارية.



ويهدف منتدى الأعمال الأوزبكي- الكويتي إلى توفير منصة للشركات والأفــراد لاستـكشــاف القطاعات المختلفة من الإنتاج الأوزبكي وتسليط الضوء والاطلاع على الفرص الاستثمارية والتجارية وغيرها. ومن المقرر أن يحضر المنتدى العديد من الشخصيات المؤثرة من مختلف الجهات، بما في ذلك ممثلون عن غرفة تجارة وصناعة الكويت، الشركة التجارية العقارية، شركة الخليج للتجارة، الهيئة العامة للصناعة، شركة الكويت للاستثمار، الهيئة العامة للاستثمار، الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، مؤسسة البترول الكويتية، وشركة البابطين.



ويستغل فندق سيمفوني ستايل الكويت هذه الفرصة لدعم هذا النوع من المبادرات ويؤكد التزامه بتحسين التواصل بين المشاركين. ويتميز فندق سيمفوني ستايل الكويت بمرافقه الفاخرة وخدمات الضيافة المتميزة ما يجعله مكانا مثاليا للحوار وتبادل الآراء بين المشاركين. كما أنه يرمز إلى الأناقة والرفاهية وجاهز لتقديم تجربة فريدة للجميع.