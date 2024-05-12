

احتفل عبدالرحمن عبدالله السند وسليمان عبدالرحمن السند بزفاف ابنهم عبدالرحمن سليمان السند على كريمة بدر علي إبراهيم الطريري بحضور جمع من الشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.



ألف مبروك.