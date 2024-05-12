twitter facebook whatsapp viber telegram email أفراح السند والطريري الأحد 2024/5/12 المصدر : الأنباء A+ A- المعرس عبدالرحمن سليمان السندأحمد السعدون يهنئ سليمان السند والمعرس عبدالرحمن السند ووالد العروس بدر الطريريصالح الفضالة يهنئ سليمان السند والمعرس عبدالرحمن السند ووالد العروس بدر الطريريالشيخ فهد اليوسف وسفير قطر علي آل محمود يباركان(ريليش كومار)أنس الصالح وغازي النفيسي يهنئانالشيخ د.عثمان الخميس يبارك للمعرس عبدالرحمن السندالمستشار عبدالرحمن النمش وابنه فهد النمش يباركانعبدالعزيز الغنام يشهد على العقد مع عم العروس إبراهيم الطريري ويبدو جد العروس علي الطريريسمير النفيسي ود.عبدالله النفيسي يهنئانجد المعرس عبدالرحمن عبدالله السندوالد العروس بدر الطريري والمستشار عبدالله العيسىعبدالله الفارس مباركاد.عبدالمحسن الخرافي مهنئاالمعرس عبدالرحمن السند متوسطا والده سليمان السند ووالد العروس بدر الطريريعهدي الشايع وسليمان السند وجد المعرس عبدالرحمن السند وجد العروس علي الطريري والمعرس عبدالرحمن السند وعبدالعزيز الغنام وطلال المحري ووالد العروس بدر الطريري وإبراهيم الطريري وفهد الشايعسليمان السند وأولاده المعرس عبدالرحمن وعبدالعزيز وسعود وبدر السندتهنئة للمعرس عبدالرحمن السند من عدد من الأصدقاءالمعرس عبدالرحمن سليمان السند متوسطا الأهل في لقطة تذكارية بالمناسبة السعيدةسعدون السبت وعلي خليل وأليكس سلمون يهنئونالمعرس عبدالرحمن السند مع والده سليمان السند وأخواله ناصر ووائل وأحمد الصالح وعدد من الأهل خلال الحفلالمعرس عبدالرحمن سليمان السند متوسطا عددا من الأصدقاء بالمناسبة السعيدةالمعرس عبدالرحمن السند وابن خالته النقيب حمد الشويب احتفل عبدالرحمن عبدالله السند وسليمان عبدالرحمن السند بزفاف ابنهم عبدالرحمن سليمان السند على كريمة بدر علي إبراهيم الطريري بحضور جمع من الشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.ألف مبروك.