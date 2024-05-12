فيصل بدر الساير: لن نتوانى في أي مساهمة لدفع عجلة التقدم لرفعة الكويت

كلنا ثقة بمستقبل أجمل وأن الكويت مقبلة على مراحل نهضة في شتى المجالات

رحلة مجموعة الساير امتدت لسبعة عقود كانت حافلة بالإنجازات والنجاحات

انطلاقة المجموعة كانت بقطاع السيارات اليابانية بعلامة تويوتا.. وتلتها لكزس

أعمالها شملت تأجير السيارات والإطارات والمعدات الثقيلة والزيوت والأصباغ

المجموعة توسعت واستثمرت بمجالات جديدة كالعقارات والتعليم والرعاية الصحية



بمناسبة مرور 70 عاما على تأسيس مجموعة الساير، نظمت المجموعة احتفالية ضخمة، وذلك في قاعة الياسمين بفندق والدورف أستوريا ـ الكويت، حيث ازدانت القاعة ومداخلها بنماذج ومجسمات تحكي قصة نجاح تعود فصولها إلى العام 1954. لقد كانت رحلة امتدت لسبعة عقود حافلة بالإنجازات والنجاحات، وواجهت العديد من التحديات والصعاب. بدأت مع المؤسسين ناصر محمد الساير وشقيقه بدر محمد الساير بفكرة وحلم كبير تعززت بنظرة ثاقبة للمستقبل وخطوات طموحة وشغف لا محدود.



المحطة الأولى كانت في منطقة القبلة كأول معرض لسيارات تويوتا في الكويت وكان جزءا من بيت عائلة محمد ناصر الساير، ومنذ البدايات الأولى لتلك الرحلة كانت عجلة التطوير والابتكار مستمرة، الانطلاقة كانت بقطاع السيارات اليابانية تويوتا وتلتها لكزس، وبالطبع مراكز الخدمة وقطع الغيار وأعقبها قطاعات تأجير السيارات وعلف الحيوان والإطارات والمعدات الثقيلة والزيوت والأصباغ، والتأمين وغيرها، وفي العقد الأخير بدأت المجموعة بالتوسع والاستثمار في مجالات جديدة كالعقارات والتعليم والرعاية الصحية.



هذا الحفل الكبير شهد حضورا مميزا وغير مسبوق شمل كلا من: أعضاء السلك الديبلوماسي، ممثلي الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، ممثلي الوكالات والعلامات التجارية وممثلي الصحافة والإعلام، كما حضر الحفل وفد كبير رفيع المستوى من تويوتا موتور كوربوريشن.



وقد قام فيصل بدر الساير - رئيس مجلس إدارة مجموعة الساير وإلى جانبه كل من مساعد بدر الساير نائب الرئيس، ومبارك ناصر الساير الرئيس التنفيذي، ومحمد ناصر الساير عضو مجلس الإدارة، يرافقهم أعضاء من عائلة الساير وأعضاء من الإدارة العليا لمجموعة الساير باستقبال كبار الشخصيات وضيوف الحفل الكرام على مدخل القاعة في أجواء خاصة من الحفاوة والترحيب.



وبهذه المناسبة، تحدث فيصل بدر الساير قائلا: في البداية، نسأل الله العلي القدير أن يحفظ بلدنا الكويت ويحفظ قائد مسيرتنا وأميرنا صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الذي يقودنا إلى بر الأمان وينطلق بنا لآفاق جديدة من العز والازدهار، إننا ننتمي لهذه الأرض الطيبة وجزء لا يتجزأ من نسيج هذا المجتمع الأصيل، ولن نتوانى في أي مساهمة أو مشاركة لدفع عجلة التقدم والتطور لرفعة بلدنا الحبيب الكويت. نحن كلنا ثقة ويقين بأن المستقبل أجمل وأن الكويت مقبلة على مراحل نهضة شاملة ونماء وازدهار في شتى المجالات.



وأضاف: في هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا أود شكر عملائنا الكرام والوزارات والهيئات الحكومية وشركاء أعمالنا والبنوك وشركات التأمين وتأجير السيارات والصحافة والإعلام، والشكر موصول لممثلي علاماتنا التجارية الذين شاركونا مسيرة النجاح لأعوام طويلة.



ثم تحدث رئيس تويوتا التنفيذي، فقال: اسمحوا لي بتهنئتكم بمناسبة مرور 70 عاما على مجموعة الساير ولمساهمتها الكبيرة في نجاح تويوتا على مدار السبعين عاما الماضية. وأود أن أذكر لكم كيف أمضى مؤسس شركة مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده ـ ناصر الساير ـ أكثر من 45 ساعة أثناء تنقله بالسفر مرورا بعدة دول للوصول إلى اليابان، ومنها بدأت علاقتنا المتينة التي امتدت لـ70 عاما، وهي ثاني أطول شراكة في العالم.



وتخلل الحفل عرض لـ 3 أفلام عن مجموعة الساير تواكب مراحل التطور الزمني للمجموعة وتعكس معاني شعارها: «تراث.. ريادة.. ازدهار».