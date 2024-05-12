

محمود عيسى



قالت مجلة ميد إن شركة المقاولات البريطانية «بتروفاك» تنفذ مشاريع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 6.6 مليارات دولار، حيث تنفذ الشركة مشاريع في الكويت بقيمة 450 مليون دولار.



وذكرت أن مشاريع شركة بتروفاك في الجزائر والإمارات تستحوذ على النصيب الأكبر من الإجمالي، حيث تنفذ مشاريع بقيمة 2.8 مليار دولار في الجزائر ومشاريع بقيمة 1.3 مليار دولار في الإمارات.



وأشارت المجلة الى أن بتروفاك تعاني جراء نقص التمويل وربما تكون مشاريع الشركة تواجه عوائق بسبب الضائقة المالية.



وقالت إن المشاريع قيد التنفيذ تواجه خطر التعطل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تواجه الشركة أزمة تمويل.