

محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن مؤسسة البترول الكويتية دعت 10 شركات استشارية دولية للمشاركة في مناقصة لمشروع تصميم وتوفير حلول برمجية لإدارة محفظتها الاستثمارية، وسيكون الفائز مسؤولا عن توفير التكنولوجيا المتعلقة بإدارة البرامج والمشاريع الرأسمالية لمؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها، وفقا لوثائق المناقصة.



ومن المقرر عقد اجتماع ما قبل المناقصة عن بعد في الساعة 10:00 من صباح يوم 13 مايو الجاري، حتى تتمكن مؤسسة البترول الكويتية من الإجابة عن الاستفسارات من قبل المقاولين حول المشروع، وتم تحديد الموعد النهائي لتقديم العروض في 28 مايو، وقالت مؤسسة البترول الكويتية إن أي عرض يتم تلقيه بعد هذا الموعد النهائي سيتم رفضه.



وقد تمت دعوة الشركات التالية للمشاركة في المشروع: مجموعة بوسطن الاستشارية (الولايات المتحدة)، ماكينزي آند كومباني (الولايات المتحدة)، باين آند كومباني (الولايات المتحدة)، ستراتيجي & (المملكة المتحدة)، إرنست ويونغ (المملكة المتحدة)، أكسنتشر (الولايات المتحدة)، كيرني (الولايات المتحدة)، تشالز ريفر أسوشيتس (المملكة المتحدة)، آرثر د. ليتل (الولايات المتحدة)، وشركة ديلويت للاستشارات (الولايات المتحدة).



تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة البترول الكويتية تخوض عملية إعادة هيكلة تهدف إلى خفض عدد الشركات التابعة لها من 8 إلى 4 شركات.