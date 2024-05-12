

محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن شركة نفط الكويت خصصت ميزانية تبلغ نحو 100 مليون دينار (325 مليون دولار) لتوفير وتدعيم عمليات الحفر والصيانة والخدمات المرتبطة بها، وفقا لمصادر مطلعة في الصناعة النفطية.



وأضافت المجلة ان شركات عالمية من بينها بيكر هيوز وهاليبرتون وSLB من بين الشركات المؤهلة مسبقا لتقديم العروض.



وتمضي الكويت قدما في مجال الاستكشاف والإنتاج، حيث قدمت شركة نفط الكويت للمقاولين تفاصيل عن 11 مناقصة لعقود الاستكشاف والتنقيب تخطط لإصدارها من خلال بوابة المناقصات الجديدة لمؤسسة البترول الكويتية في المستقبل القريب.



وكانت المؤسسة قد أطلقت في الشهر الماضي بوابتها الخاصة بالمناقصات لتبسيط عملية طرح المناقصات وتقديم العطاءات للمشاريع.