

محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد ان الكويت مددت المواعيد النهائية لتقديم العطاءات لمشروعين استراتيجيين في قطاع النفط والغاز، ما يمكن المقاولين من تقديم عروضهم في وقت لاحق من يونيو من هذا العام، وتبلغ القيمة الإجمالية للمشروعين 1.23 مليار دولار.



وفي التفاصيل، قالت المجلة ان شركة البترول الوطنية مددت الأجل النهائي لتقديم العطاءات لمشروع مستودع وقود المطلاع حتى 30 يونيو.



وكانت «البترول الوطنية» قد أصدرت دعوة لتقديم عطاءات على المشروع في نوفمبر من العام الماضي، وحددت حينها الموعد النهائي لتقديم العطاء الأصلي في 13 فبراير 2024، غير ان المشروع كان عرضة لعدة تمديدات بالفعل كان آخرها الموعد النهائي الذي تم إرساله إلى المقاولين وهو 30 أبريل 2024، وتقدر قيمة المشروع بـ850 مليون دولار.



ومن المتوقع أن يشمل نطاق العمل في المشروع المخطط له تحت مسمى «مستودع الوقود الجديد في المطلاع مهام تطوير مرافق الضخ الجديدة في محطتي تكرير النفط في مينائي الأحمدي والشعيبة».



٭ مد خطوط الأنابيب داخل البلاد من محطتي ميناءي الأحمدي والشعيبة وإنشاء مستودع للسوق المحلي وتركيب أنظمة السلامة وتركيب أنظمة مكافحة الحرائق وبناء صهاريج التخزين.



أما المشروع الثاني الذي شهد تمديد الموعد النهائي لتقديم العطاءات فهو مشروع شركة نفط الكويت المخطط لأنظمة ضغط الاستنفاد ووحدات استخلاص الكبريت، وتقدر قيمته بنحو 380 مليون دولار، وآخر موعد لتقديم العطاءات تم الإعلان عنه هو 4 يونيو 2024، وسيقوم المشروع بتركيب أنظمة الضغط ووحدات استخلاص الكبريت في مرفق الإنتاج المبكر 50 ومرفق الإنتاج الجوراسي 3 وقد تم توفير وثائق المناقصة في الأصل في 17 سبتمبر وكان الموعد النهائي لتقديم العطاءات هو 17 ديسمبر 2023.