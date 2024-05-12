

علي إبراهيم



تعمل الهيئة العامة للاستثمار على مشروع طموح تستهدف من خلاله تطوير أنظمتها المالية والاستثمارية.



وفي هذا الصدد ستطرح الهيئة اليوم الأحد ممارسة بشأن مشـــروع تطويـــر أنظمتهـــا الإداريـة والمالة والمحاسبية والاستثمارية، على أن تقدم العطاءات ابتداء من اليوم 12 مايو حتى يوم الخميس 30 من الشهر ذاته، على أن ترفق بالعطاء كفالة أولية بقيمة 2% فــي صورة شيك مصـــدق أو كتاب ضمان صادر مـــن أحد البنــوك المعتمــدة لصالـــح الهيئــة صالحـــا لمدة 90 يوما على الأقل مـــن تاريــخ آخـــر موعد لتسلم العطاء.