مبارك الخالدي



فاز العربي على السالمية 1-0 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على «ستاد صباح السالم» في الجولة الـ 7 لمجموعة البطولة من دوري زين الممتاز لكرة القدم. سجل هدف المباراة الوحيد المهاجم حمزة خابا من ضربة جزاء (22). وبهذا الفوز، رفع «الأخضر» رصيده إلى 57 نقطة، مشاركا الكويت مؤقتا في الصدارة، فيما تجمد رصيد الخاسر عند 32 نقطة.



وشهدت المباراة خروج لاعب العربي حمد القلاف بالبطاقة الحمراء (56).



استحوذ العربي على الشوط الأول منوعا طلعاته الهجومية من الأطراف والعمق، وهدد مرمى الحارس سعود الجناعي مبكرا بتسديدة وليد الصبار التي تكفلت العارضة بالتصدي لها (4)، وبمهارة عالية مر ايوالا من الدفاعات وسدد الكرة لترتد من يد المدافع أليكس ليما ليحتسب الحكم ضيف الفضلي ركلة جزاء صحيحة نفذها خابا بنجاح على يسار الحارس (22). حاول السالمية الرد عبر تسديدات لفواز عايض ومهدي دشتي لكنها ذهبت بعيدة عن المرمى، وتدارك الحارس الجناعي خطأه الذي كاد ان يكلفه هدف آخر، وذلك بالتصدي لتسديدة للصبار (40).



وفي الشوط الثاني تحسن أداء السالمية، لكن العربي أجبر على اللعب منقوصا لطرد حمد القلاف بعد دخوله القوى على عبدالعزيز مروى (56). وكاد السنوسي الهادي ان يدرك التعادل بعد فاصل مهاري لولا براعة الحارس سليمان عبدالغفور (77)، وشهد الربع ساعة الاخير ضغطا «سلماويا» تألق معه عبدالغفور في الحفاظ على شباكه.



القادسية والفحيحيل



هذا، وتختتم منافسات الجولة مساء اليوم بلقاء القادسية صاحب المركز الثالث بـ 50 نقطة مع الفحيحيل الذي يحتل المركز الخامس بـ 27 نقطة، وذلك على ستاد محمد الحمد في 7:05 مساء. ويسعى «الأصفر» إلى استعادة هيبته بعد التعثر أمام السالمية في الجولة الماضية بتعادل سلبي قلص من حظوظه في المنافسة على اللقب، إذ من المتوقع أن يدفع المدرب عبدالعزيز المشعان بتشكيلة متوازنة بين لاعبي الخبرة والشباب في إطار تحضيرات الفريق لخوض نهائي كأس صاحب السمو الأمير في 21 الجاري أمام السالمية، في المقابل يخوض الفحيحيل المباراة لاستعادة ذاكرة انتصاراته وأدائه القوي هذا الموسم، وذلك بعد خسارته الجولة الماضية أمام الكويت المنقوص بلاعبين بهدفين دون رد ومحاول استمرار منافسته على المركز الرابع.