هادي العنزي



فاز لاعب منتخبنا الوطني لألعاب القوى طلال الرشود بذهبية البطولة العربية لألعاب القوى للشباب المقامة بطولة منافساتها بالقاهرة، بعدما توج بالمركز الأول في منافسات إطاحة المطرقة محققا مسافة 70.62 مترا، ليتأهل إلى بطولة العالم لألعاب القوى المزمع إقامتها في العاصمة البيروفية ليما.



كما تمكن العداء يوسف كرم من الظفر بذهبية سباق 400 متر جري في بطولة غرب آسيا للألعاب القوى لليوم الواحد التي أقيمت في الدوحة بعدما سجل زمنا قدره 46.69 ثانية.



وبهذه المناسبة، أشاد أمين السر العام لاتحاد ألعاب القوى حسين عباس بالإنجاز الذي حققه أبطال الكويت في ألعاب القوى. وقال لـ«الأنباء»: «سعداء بهذا الإنجاز الشبابي الذي يؤكد أن رياضة «أم الألعاب» ولادة بالنجوم القادرين على الفوز بالمراكز الأولى في البطولات الخارجية، كما أنه يؤكد على أن نجاح الخطة التي وضعها مجلس الإدارة لمواصلة حصد الإنجازات وتطوير جميع منتخباتنا الوطنية بمختلف الألعاب».