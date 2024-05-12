حقق مان سيتي المطلوب منه ووضع أرسنال تحت الضغط بتربعه على الصدارة مؤقتا بعد فوزه على مضيفه اللندني فولام 4-0 في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي، وذلك بفضل ثنائية من المدافع الكرواتي يوشكو غفارديول.



وبفوزه السابع تواليا في الدوري، وتحديدا منذ التعادل على أرضه أمام أرسنال من دون أهداف في 31 مارس، والسادس عشر تواليا على فولام في جميع المسابقات، رفع فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا رصيده إلى 85 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين عن «المدفعجية» الذين يتواجهون مع مضيفهم وغريمهم مان يونايتد.



وخلافا لأرسنال الحالم بلقبه الأول منذ 2004 وأيام المدرب الفرنسي أرسين فينغر، سيكون مصير سيتي بين يديه لأنه قادر على الاحتفاظ باللقب بغض النظر عما سيحققه فريق المدرب الإسباني الآخر ميكيل أرتيتا، إذ تبقى له مباراتان بسبب تأجيل لقائه مع الفريق اللندني الآخر توتنهام من المرحلة الرابعة والثلاثين والتي يخوضها الثلاثاء على أرض سبيرز.



وشاءت الصدف في الأمتار الأخيرة من الموسم أن تكون الاختبارات الثلاثة الأخيرة لسيتي ضد فرق لندنية كونه يختتم الموسم الأحد المقبل على أرضه ضد وست هام، بانتظار خوضه نهائي الكأس، حيث يسعى للاحتفاظ أيضا باللقب حين يواجه جاره يونايتد في 25 الحالي.



ايطاليا



وتتجه الأنظار اليوم إلى القمة النارية بين أتالانتا وضيفه روما في صراعهما لاحتلال المركز الخامس المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا بنسختها الجديدة الموسم المقبل. وسيكون على يوفنتوس الثالث استعادة نغمة الفوز بعد عروضه السيئة في الأشهر الماضية، عندما يستقبل ساليرنيتانا الذي يخوض ما تبقى من الموسم من دون حافز بعدما تأكد هبوطه.



أسبانيا



يلتقي اليوم قادش وخيتافي، وأتلتيكو مدريد وسلتا فيغو، وفالنسيا مع رايو فايكانو، ويواجه ريال بيتيس نظيره ألميريا.