بدا الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون واثقا بأن نجم المنتخب الوطني كيليان مبابي سينتقل الصيف المقبل إلى ريال مدريد بقوله إنه يعول على النادي الملكي «من أجل تحرير كيليان لخوض الألعاب الأولمبية» المقررة في باريس. وقال ماكرون في مقطع فيديو على موقع «أكس» أجاب فيه عن أسئلة مستخدمي الإنترنت حول أوروبا «أعول على ريال مدريد لتحرير كيليان من أجل المشاركة في الألعاب الأولمبية، حتى يتمكن من القدوم واللعب مع المنتخب الفرنسي». ويأتي تصريح ماكرون بشأن مبابي بعدما أعلن الأخير رسميا رحيله عن باريس سان جرمان والدوري الفرنسي بنهاية الموسم الحالي. وكان ابن الـ 25 عاما يمني النفس بإنهاء مغامرته مع نادي العاصمة بشكل أفضل من خلال قيادته إلى نهائي دوري الأبطال للمرة الثانية في تاريخه، لكن المشوار انتهى عند الدور نصف النهائي على يد بوروسيا دورتموند الذي فاز إيابا في باريس 1-0، وهي نفس نتيجة لقاء الذهاب على ملعبه «سيغنال إيدونا بارك». وستكون مباراة اليوم ضد تولوز الظهور الأخير لمبابي بين جماهير سان جرمان لأن المباراتين الأخيرتين الأربعاء ضد نيس (مؤجلة من المرحلة 32) ومتز خارج «بارك دي برانس».



من جهته، بات بريست مهددا بمركزه الثالث المؤهل مباشرة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد تعادل آخر وهذه المرة أمام ضيفه رينس 1-1 في افتتاح المرحلة الثالثة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الفرنسي.