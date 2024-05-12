أكدت الكويت حرصها على أن يكون لها دور ومساهمة يعكسان ريادة وتطور الفكر القانوني والتزامها بمواكبة التطورات التشريعية في العالم.



جاء ذلك في تصريح أدلت به المستشارة بإدارة الفتوى والتشريع عالية الصباح



لـ «كونا» والتي ترأست وفد الكويت ممثلا بإدارة الفتوى والتشريع في اجتماعات الفريق العامل السادس المعني بمستندات الشحن القابلة للتداول في الدورة (44) للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (أونسيترال).



وأشارت الصباح إلى أهمية هذه الاجتماعات من ناحية تبادل الخبرات بين الوفود المشاركة والنهوض بتطوير أوجه النشاط الاقتصادي والتجاري الذي تسعى إليه الكويت.



وضم الوفد الكويتي المشارك في اجتماعات «أونسيترال» التي عقدت خلال الفترة من 6 حتى 10 الجاري أيضا النائب من الدرجة الأولى في إدارة الفتوى والتشريع مي الظفيري.