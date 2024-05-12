

بشرى شعبان



علمت «الأنباء» من مصادر خاصة بالهيئة العامة للقوى العاملة ان الهيئة وضمن خطة تطوير الإجراءات الإلكترونية لتحويل الهيئة آلية بالكامل تعمل على استكمال تحويل جميع إجراءات تقدير الاحتياج لتصبح آلية بالكامل خلال الفترة القليلة المقبلة.



وبينت المصادر ان الهيئة تطلق بشكل تدريجي جميع الخدمات عبر مواقعها الإلكترونية والتي تمكن الشركات من تعبئة جميع النماذج الإلكترونية بالبيانات والمطلوب تعبئتها وتقديمها كمستندات ثبوتية لإتمام المعاملات الخاصة بالخدمات ثم رفع النموذج المطلوب وإرفاقه أو الاحتفاظ بـ«رمز التشفير» لتقديمه لموظف الكاونتر عند الحضور الشخصي لإتمام المعاملة المقدمة عبر البوابة الإلكترونية للهيئة في حال استدعت المعاملة الحضور الشخصي.وأكدت المصادر ان الهيئة تعمل على بلوغ صفر مراجعات شخصية بعد ان تم اعتماد رفع جميع المستندات آليا عبر أنظمة الهيئة الإلكترونية، موضحة ان جميع شركات القطاع الخاص التي لها ترخيص سار ومعتمد من الجهة المصدرة للترخيص مستهدفة من تلك الخدمات، مشيرة الى ان تقدير الاحتياج يعتمد نظام التفتيش الذكي.