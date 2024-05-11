يحيى حميدان



سجل الكويت المتصدر فوزا كبيرا وسهلا على حساب النصر 5-1 مساء اليوم (السبت) على ستاد جابر الدولي في الجولة السابعة من مجموعة البطولة لدوري "زين" الممتاز لكرة القدم.



وحافظ "الأبيض" على صدارة الترتيب برصيد 60 نقطة، وتجمد رصيد "العنابي" عند 24 نقطة في المركز السادس وهو لم يحقق أي نقطة في مبارياته السبعة ضمن مجموعة البطولة.



مالت الكفة لصالح الكويت في الشوط الأول وتحصل خلاله على عدد وافر من الفرص السهلة والتي أبطل بعضها حارس النصر محمد هادي بتألق لافت منه، الا أنه استقبل 3 أهداف في أول 45 دقيقة من المواجهة.



وتقدم الفريق الكويتاوي عن طريق محمد دحام بعد تمريرة في العمق من فيصل زايد (21)، وعادل "العنابي" النتيجة من فرصه القليلة والمحدودة بعد هجمة مرتدة سريعة حول من خلالها مشعل الشمري الكرة للمدافع محمد الفارسي، ليضعها في مرمى حارس "الأبيض" سعود الحوشان (22).



وتقدم الكويت من جديد عبر رأسية العاجي جمعة سعيد، الذي خاض مباراته الأولى كأساسي عقب عودته للفريق في الانتقالات الشتوية الأخيرة، من ركلة حرة نفذها طلال الفاضل (44).



وهز الكويت الشباك النصراوية للمرة الثالثة عبر "نيران صديقة" بعدما حول مدافع "العنابي" عبيد رافع كرة البحريني محمد مرهون بالخطأ في مرمى فريقه (45+3).



وفي الشوط الثاني، عزز "الأبيض" من تقدمه بتسجيل الهدف الرابع من تمريرة طويلة من الفاضل واخترق دحام دفاع النصر وأسكنها شباك حارس النصر البديل محمد عجاج الذي شارك في المباراة بعد خروج هادي للاصابة في فترة الاستراحة (50).



وأضاف مرهون الهدف الكويتاوي الخامس بعدما وصلت له الكرة من البديل التونسي ياسين العامري (76).



وهدأت وتيرة المباراة بعد ذلك، مع بعض الفرص القليلة من الطرفين، الا أن النتيجة بقيت على حالها حتى صافرة الحكم حسين جمال.