مع ارتفاع درجات الحرارة ودخول موسم الحصاد ويباس الأعشاب والنباتات، ترتفع مخاطر الحرائق بدءا من المحاصيل التي لم يتم حصادها بعد كالقمح والشعيرة، وحتى الغابات والمناطق الحراجية، حيث تأتي الحرائق في كل عام على مئات الدونمات من المزروعات.



وزادت العمليات العسكرية من مخاطر هذه الحرائق، حيث أطلقت قوات سوريا الديموقراطية (قسد) التي يهيمن عليها المسلحون الأكراد، الرصاص المتفجر باتجاه خطوط التماس بينها وبين فصائل المعارضة المدعومة من أنقرة، شرقي بلدة عين عيسى، ما تسبب بوقوع خسائر مادية كبيرة في الأراضي الزراعية التابعة لقرية كورمازات.



وأفادت مصادر أهلية بحسب موقع «اثر برس» بأن «قسد» استخدمت المدفعية الثقيلة والهاون في محاولة لاستهداف صهاريج المياه وسيارات الإطفاء التابعة للمجلس المحلي لتل أبيض، حين دخولها منطقة الحريق بهدف إخماده.



وأكدت مصادر من مدينة تل أبيض، دخول سيارات إطفاء من الأراضي التركية إلى المنطقة للمشاركة في إخماد الحرائق التي طالت مساحات تقدر بما يزيد عن 150 دونما من الأراضي المزروعة بالقمح والشعير، واستهدفتها «قسد» بالأسلحة الرشاشة.



وشهدت منطقة تل أبيض يوم أمس الأول، حريقا تسبب بإتلاف أكثر من 100 دونم من الأراضي المزروعة بالقمح والشعير دون معرفة الأسباب، فيما شهدت مناطق ريف الحسكة الجنوبي، ومحيط مدينة الطبقة مجموعة من الحرائق التي تمكن السكان المحليون من السيطرة عليها سريعا، ليبلغ إجمالي الأراضي المحروقة في المناطق التي تسيطر عليها «قسد» من المحافظات الشرقية حتى أمس نحو 180 دونما، موزعة على مناطق الشدادي ـ الطبقة ـ ريف الرقة الشمالي.



وفي محافظة حماة، أخمدت وحدة الإطفاء في مدينة سلمية حريقا اندلع في قرية عقارب بريف المنطقة الشمالي والتهم مساحات واسعه من المزروعات والحصيد، بحسب موقع جريدة «الوطن».



وأعلن فوج الإطفاء في السويداء عن إخماد 7 حرائق بالمحافظة خلال يوم واحد أمس، أحدها التهم عشرات الدونمات من محاصيل الشعير.



وقال الفوج على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن الحرائق اندلعت أمس الأول، أضخمها كان في قرية ذيبين جنوبي المحافظة، والذي طال 50 دونما من مادة الشعير.



وامتد حريق اندلع في أعشاب يابسة ليطول نصف دونم من مادة القمح في قرية الثعلة، ولكن فرق الإطفاء استطاعت السيطرة عليه.



ودعا قائد فوج الإطفاء في السويداء، فادي الداود، إلى عدم رمي أعقاب السجائر من السيارات أو على الطرقات والتي تشكل عادة الأسباب الرئيسية للكثير من الحرائق، وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة ويباس الأعشاب واقتراب أعمال الحصاد.



وكان موسم عام 2020 أكثر المواسم التي شهدت حرائق خلال السنوات الأخيرة وأفضت حينها لخسائر قدرت بما يزيد على 4000 هكتار في المحافظات الشرقية عموما.