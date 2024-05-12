قال «برنامج الأغذية العالمي» إن تكاليف السلع الأساسية تواصل الارتفاع في سورية، لكن رغم ذلك لا تزال مستويات الدخل منخفضة، إذ لا تغطي سوى 29% من إجمالي النفقات.

وأضاف البرنامج التابع للأمم المتحدة، في تقرير نشر قبل أيام، أن مستويات المعيشة المتدهورة بالفعل في سورية، تواصل التراجع في 2024 بسبب انخفاض قيمة الليرة السورية ونقص المحروقات والصراع الإقليمي.

وأوضح التقرير أن الليرة السورية فقدت نحو 47% من قيمتها في السوق الموازية خلال العام الماضي، و92% خلال أربع سنوات.

وأشار البرنامج إلى أن سعر سلة الحد الأدنى للإنفاق، وهو مقياس لحساب تكلفة معيشة أسرة مكونة من خمسة أفراد شهريا يعادل مفهوم خط الفقر، ارتفع 2% إلى نحو 2.75 مليون ليرة سورية في مارس الماضي، إذ تضاعف هذا الرقم مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وارتفع أربعة أضعاف تقريبا في عامين.

فيما انخفضت تكلفة السلة الغذائية في 2024 بشكل طفيف وبلغ متوسطها 957 ألف ليرة سورية لأسرة مكونة من خمسة أفراد، لكن هذا السعر لا يزال يمثل زيادة بنسبة 87% مقارنة بالعام السابق.

وأعلن برنامج الأغذية العالمي (WFP) انتهاء برنامج مساعداته الغذائية العامة بجميع أنحاء سورية في يناير الماضي بسبب نقص التمويل.

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة المعنية بشؤون اللاجئين قالت مطلع العام الحالي إنه وفقا للنظرة العامة على الاحتياجات الإنسانية لعام 2024 في سورية يحتاج 16.7 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية، وبزيادة بلغت 9% عن العام السابق.

وأضافت في تقرير، أن الأزمة السورية لا تزال تؤثر على حياة الملايين، والوضع الأمني في أجزاء من البلاد غير قابل للتنبؤ به، والوضع الاقتصادي آخذ في التدهور، كما أثر الزلزال الذي وقع في فبراير 2023، في تردي الوضع داخل سورية.