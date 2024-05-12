أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن وقف إطلاق النار ممكن "غداً" في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس إذا أفرجت الحركة الفلسطينية عن الرهائن الذين تحتجزهم في قطاع غزة.

وخلال حفل لجمع التبرعات أقيم خارج سياتل في منزل مدير تنفيذي سابق في شركة مايكروسوفت، قال بايدن بعد أن تجنّب الخوض في هذا الموضوع في ثلاث مناسبات مماثلة الجمعة، إنه "إذا أطلقت حماس سراح الرهائن فسيكون هناك وقف لإطلاق النار غداً".

وأضاف أمام حشد من نحو 100 شخص "قالت إسرائيل إن الأمر يعود إلى حماس، إذا أرادوا أن يفعلوا ذلك يمكننا إنهاء الأمر غدا، ووقف إطلاق النار سيبدأ غدا".

وأثار الرئيس هذه القضية بعد أن حذر إسرائيل من أنه سيتوقف عن تزويدها بقذائف مدفعية وأسلحة أخرى إذا هاجمت قواتها مدينة رفح في جنوب قطاع غزة، معربا عن أسفه لسقوط قتلى مدنيين بقنابل أميركية.

وكان بايدن قد صرح في مقابلة تلفزيونية مع شبكة "سي ان ان" بأنه "إذا هاجموا رفح لن أزوّدهم بالأسلحة التي تُستخدم للتعامل مع المدن".