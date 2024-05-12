أعلنت شركة مبخر، الشركة الرائدة في مجال إنتاج أفخر العطور الشرقية والغربية، عن إطلاق عطر شهر مايو المستوحى رائحته من موسم الربيع، والمتاح الآن للشراء في مبخر في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر بالإضافة إلى الكويت.



عطر شهر مايو هو مزيج مصنوع بعناية من الأزهار البيضاء والأخشاب والمسك والحمضيات والنوتات البودرية، تم تصميمه خصيصا لعملاء الشركة من النساء.



ويضيف مزيج الأزهار البيضاء والعناصر البودرية لمسة أنثوية للعطر ما يعطي رائحة راقية ومنعشة في الوقت ذاته.



تم مزج جميع مكونات هذه العطر لتتناغم معا، ما يخلق رائحة منسجمة ومنعشة تجسد عبير الربيع.



وتلتزم مبخر بتطوير عطور فريدة وعالية الجودة، وعطر شهر مايو هو خير مثال على ذلك.



وتعتز الشركة باستخدامها لأجود المكونات لابتكار عطور تدوم طويلا وتلامس القلوب وتوقظ الذكريات.



وفي أحدث إصداراتها، قامت الشركة بإضافة النوتات البودرية إلى العطر لتخفف من حدة رائحة الأزهار لجعله ملائما للاستخدام اليومي.



وفي إطار سعيها لتوسيع نطاق أعمالها وتقديم تشكيلة واسعة من العطور لعملائها، قامت مبخر بإطلاق هذه المجموعة في جميع أفرعها في الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والكويت، ما يمنح فرصة لعدد أكبر من العملاء لتجربة عطور الشهر الحصرية التي تقدمها مبخر.



لشراء عطر شهر مايو، زوروا مبخر في جميع نقاط بيعهم أو «أونلاين» عبر www.Mubkhar.com.



مبخر هي شركة عطور متخصصة في إنتاج أفخر العطور الشرقية والغربية المصنعة بمواصفات عالية الجودة، تأسست في 2015.



وشركة مبخر المملوكة من قبل فلاورد، هي شركة العطور الوحيدة في المنطقة التي تمكن العميل من تصميم عطره الخاص من خلال مجموعة زيوت عطرية طبيعية.



الجودة هي جل اهتمام مبخر، وعند تطوير أي منتج، تحترم بدقة معايير السلامة والأنظمة الدولية المعمول بها وأن تكون منتجاتها صديقة للبيئة، حيث تمثل الجودة إحدى العلامات الفارقة التي تميزها عن منافسيها وأقرانها في السوق.