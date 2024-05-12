الأمين العام للأمم المتحدة: الكويت بالنسبة لنا هي رمز الإنسانية ورمز الحكمة ورمز الكرم



استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والوفد المرافق، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

وجاء في نص اللقاء:



صاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه:



- أهلا وسهلا بك في الكويت بلدك الثاني ونشكركم على كل دعمكم وتعاونكم معنا في الأمور الدولية وإن شاء الله دائما نكون عون وياك.



الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش:



- الكويت بالنسبة لنا هي رمز الإنسانية رمز الحكمة ورمز الكرم.



صاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه:



- معالي الأخ الأمين العام هذا وسام الكويت من الدرجة الممتازة نقدمه لخدماتك الجليلة الذي نتمنى لك الصحة والعافية لمعاليك.



- الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش:



- شكرا وهذا له معنى خاص جدا بالنسبة لي وأود أن أتلقاها أيضا بالنيابة عن الأمم المتحدة وخاصة بالنيابة عن ما يقرب من 200 عضو في الأمم المتحدة الذين قتلوا في غزة وأود أن أعرب عن امتناني العميق لالتزام الكويت الدائم بالسلام التزام الكويت الدائم بأن تكون منشئ الجسور في المنطقة وخارجها.



- وكرم الكويت لن أنسى أبدا عندما كنت المفوض السامي لشؤون اللاجئين وكنت يائسا لعدم قدرتي على إيجاد الدعم للاجئين السوريين في ذلك الوقت وكان الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، رحمه الله، هو الذي نظم 3 مؤتمرات دولية لدعم اللاجئين السوريين وقدمت الكويت أكبر تبرع.



- وأتذكر دائما أيضا أنه في بعض الأحيان كانت هناك بعض المشاكل في مجلس التعاون الخليجي وكانت الكويت هي دائما الوسيط وبناة الجسور.



حضرة صاحب السمو أمير البلاد، حفظه الله ورعاه:



- شكرا لمعالي أخي الأمين العام للأمم المتحدة وأؤكد له أن دولة الكويت ستتم دائما داعمة للعمل الإنساني احنا ملتزمين أن نواصل هذا الطريق متمثلين فيما عمل أخي حاكم الكويت الشيخ صباح الأحمد وسنستمر دائما على هذه السياسة الحكيمة.