212.4 مليون دينار صافي أرباح 5 بنوك تقليدية.. و198.6 مليوناً لـ 4 مصارف إسلامية

«بيتك» الأعلى تحقيقاً للأرباح بـ 162.8 مليون دينار.. و«الوطني» ثانياً بـ 146.6 مليوناً

مليار دينار إجمالي الإيرادات التشغيلية لـ 9 بنوك في الربع الأول من 2024.. بنمو 8.6%

«KIB» حقق أكبر نسبة نمو سنوية بصافي أرباحه بين البنوك المحلية بـ 6.03 ملايين دينار



علاء مجيد



سجلت البنوك الكويتية الـ9 خلال الربع الأول من العام 2024 المنتهي في مارس الماضي، نموا في صافي الأرباح بقفزة بلغت 6.64% لتسجل أرباح بقيمة 411.02 مليون دينار، بالمقارنة بـ 385.41 مليون دينار في الربع الأول من العام الماضي.



ويتزامن هذا النمو مع وجود بيئة تشغيلية جيدة والارتفاعات التي شهدتها أسعار النفط، كما دعم زيادة الأرباح نمو الائتمان والتراجع الذي شهدته مخصصات خسائر الائتمان المحتجزة في بيان الأرباح والخسائر نتيجة السياسية التحوطية التي سادت خلال الفترة المقارنة.



كما عكست النتائج المالية القوية للبنوك الكويتية في الربع الأول من عام 2024، صلابة المركز المالي لهذه البنوك من حيث قيمة الأصول وحجم الإقراض وما يتمتع به القطاع المصرفي من مستويات رسملة قوية وسيولة جيدة.



قفزة تقليدية



واستحوذت البنوك التقليدية الخمسة على 51.68% من إجمالي أرباح القطاع المصرفي الكويتي، بتحقيق 212.41 مليون دينار أرباحا صافية، فيما استحوذت البنوك الإسلامية الـ 4 على 48.32% من أرباح البنوك بتحقيق 198.6 مليون دينار أرباحا صافية.



وتصدر بيت التمويل الكويتي «بيتك» أكبر البنوك من حيث قيمة الأرباح بتحقيق 162.84 مليون دينار خلال الربع الأول من 2024 وبنسبة نمو سنوية بلغت 0.5%، مقارنة بـ 162.09 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2023.



وتلاه بنك الكويت الوطني بـ 146.58 مليون دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 9.2% مقارنة بـ 134.20 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2023، وحل ثالثا البنك التجاري بـ 28.29 مليون دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 12.9%، ورابعا جاء بنك بوبيان بقيمة أرباح بلغت بـ 24.99 مليون دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 21%.



وحل في المرتبة الخامسة البنك الأهلي بقيمة أرباح بلغت 14.52 مليون دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 35% بينما جاء بنك الخليج في الترتيب السادس بأرباح بلغت قيمتها 12.87 مليون دينار وبنسبة تراجع سنوي بلغت 25.6% تلاه في المرتبة السابعة بنك برقان بأرباح بلغت قيمتها 10.14 ملايين دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 34%.



كما جاء في المرتبة الثامنة بنك الكويت الدولي (KIB) بأرباح بلغت قيمتها 6.03 ملايين دينار وبنسبة نمو سنوي بلغت 73.7%، وهي أكبر نسبة نمو سنوية بين البنوك الكويتية التسعة وفي المرتبة التاسعة جاء بنك وربة بأرباح بلغت قيمتها 4.73 ملايين دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 10.3%.



تحسن تشغيلي



وعلى صعيد الأداء التشغيلي للبنوك الكويتية خلال الربع الأول من العام الحالي، فقد ارتفعت الإيرادات التشغيلية للبنوك بنسبة 8.57% لتصل إلى مليار دينار، وذلك بالمقارنة بـ 921.28 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2023.



وقد تصدر بيت التمويل الكويتي «بيتك» قائمة البنوك الأكثر تحقيقا للإيرادات التشغيلية خلال الربع الأول من عام 224 بقيمة 392.36 مليون دينار وبنسبة نمو 3.5% على أساس سنوي، تلاها بنك الكويت الوطني بقيمة 308.96 ملايين دينار وبنسبة نمو 11.20%.



وحل ثالثا بنك بوبيان بقيمة 61.62 مليون دينار وبنسبة نمو 17%، وجاء في المرتبة الرابعة بنك برقان بقيمة 53.55 مليون دينار وبنسبة نمو 7%، بينما جاء في المرتبة الخامسة البنك الأهلي بحجم إيرادات تشغيلية بلغت 51.86 مليون دينار وبنسبة نمو 21%، وسادسا جاء بنك الخليج بقيمة 48.26 مليون دينار وبنسبة نمو 4.1%.



وفي المرتبة السابعة، جاء البنك التجاري بحجم إيرادات تشغيلية بلغت 44.12 مليون دينار وبنسبة نمو 9.4% تلاه ثامنا بنك الكويت الدولي (KIB) بحجم إيرادات تشغيلية بلغت قيمتها 21.1 مليون دينار وبنسبة نمو بلغت 22.9% وفي المرتبة التاسعة جاء بنك وربة بإيرادات تشغيلية بلغت 18.38 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الحالي 2024 وبنسبة نمو 21.5%.



مركز مالي قوي



وبلغ إجمالي الأصول للتسعة بنوك الكويتية بنهاية شهر مارس الماضي نحو 118.33 مليار دينار بنسبة نمو 3.95% عن الفترة المقارنة من العام الماضي 2023 والتي كان إجمالي أصول القطاع بها 113.83 مليار دينار.



وقد تصدر بنك الكويت الوطني قائمة البنوك المحلية من حيث إجمالي الأصول بقيمة 38.32 مليار دينار وبنسبة نمو بلغت 5.1% مقارنة بـ 36.46 مليار دينار في الفترة المقارنة من العام الماضي، تلاه بيت التمويل الكويتي «بيتك» بإجمالي أصول بلغ 37.02 مليار دينار وبنسبة نمو سنوي بلغت 0.5% مقارنة مع 36.85 مليار دينار في الفترة المقارنة من العام الماضي.



وحل ثالثا بنك بوبيان بإجمالي أصول بلغت 8.67 مليارات دينار وبنسبة نمو سنوي بلغت 8% وجاء في المرتبة الرابعة بنك برقان بإجمالي أصول بلغ 7.76 مليارات دينار وبنسبة نمو 8%، وحل خامسا بنك الخليج بقيمة أصول بلغت 7.27 مليارات دينار وبنمو سنوي بلغت نسبته 6.6%، وفي المرتبة السادسة جاء البنك الأهلي بموجودات 6.51 مليارات دينار وبنسبة نمو 7%.



وتلاه سابعا بنك وربة بقيمة موجودات بلغت 4.89 مليارات دينار بنسبة نمو بلغت 6.5% وجاء في المرتبة الثامنة البنك التجاري بقيمة موجودات بلغت 4.4 مليارات دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 0.6%، وحل تاسعا بنك الكويت الدولي (KIB) بقيمة موجودات بلغت 3.46 مليارات دينار وبنسبة نمو 0.7% على أساس سنوي.