شريف حمدي



حققت بورصة الكويت خلال تداولات أمس الأحد مكاسب تخطت النصف مليار دينار في يوم واحد، وسط ارتفاع في معدلات السيولة إلى أعلى مستوى منذ 16 مارس 2023.



وبلغت المكاسب السوقية للبورصة أمس 579 مليون دينار بنسبة ارتفاع بلغت 1.4% ليصل إجمالي القيمة بنهاية التداولات 42.23 مليار دينار ارتفاعا من 41.65 مليار دينار في جلسة الخميس الماضي.



وكانت البورصة محطا للأنظار خلال جلسة أمس لتشهد ارتفاعات لافتة وسط حالة من التفاؤل وسط المستثمرين مدفوعة بتوقعاتهم أن تشهد المرحلة المقبلة ارتفاعا في وتيرة انجاز المشروعات التنموية والإنفاق الرأسمالي بالدولة.



وعكست السيولة المتداولة حالة التفاؤل إذ قفزت السيولة المتدفقة إلى السوق بنسبة 52% بمحصلة 102 مليون دينار بنهاية تداولات أمس ارتفاعا من 67 مليون دينار في جلسة ختام الأسبوع الماضي.



وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 1.39% بمكاسب 98.4 نقطة ليصل إلى 7179 نقطة، وزاد مؤشر السوق الأول بنسبة 1.68% بمكاسب 129.6 نقطة ليصل إلى 7846 نقطة، وتراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة طفيفة بلغت 0.03% بخسارته 1.5 نقطة فقط ليصل إلى 5971 نقطة.



وتركزت التداولات بصورة مباشرة على الأسهم القيادية في السوق الأول والتي شهدت ارتفاعات جماعية لـ 25 سهما من أصل 33 سهما مدرجا فيما انخفض 5 أسهم فقط خلال اليوم، وكانت أكثر الأسهم نشاطا، الأسهم البنكية التي تحظى باهتمام شرائح متعددة من المتعاملين في الفترة الحالية نظرا لما تتمتع به من مقومات إيجابية تشجع المتعاملين على اقتنائها، خاصة والبنوك الكويتية تواصل تحقيق النمو في الأرباح بشكل لافت في الفترات المالية المتعاقبة، وآخرها الربع الأول من العام الحالي الذي شهد أعلى أرباح في تاريخ القطاع فصليا بعد ان حققت 9 بنوك إجمالي أرباح 411 مليون دينار.



واستحوذت الاسهم البنكية وأسهم قيادية بقطاعات اخرى على النصيب الأكبر من السيولة، إذ استحوذت 5 اسهم على 60% من الإجمالي بواقع 61 مليون دينار، تصدرها سهم «بيتك» بـ29.6 مليون دينار تشكل 29% من الإجمالي، تلاه سهم الوطني بـ 13.4 مليون دينار، ثم سهم بنك الخليج بـ 6.8 ملايين دينار، وسهم زين بـ 5.7 ملايين دينار، وسهم صناعات بـ5.5 ملايين دينار.



إلى ذلك، حققت احجام التداول ارتفاعات لافتة أمس بنسبة 32% بكميات اسهم متداولة 360 مليون سهم ارتفاعا من 272 مليون سهم في جلسة الخميس الماضي تصدرها سهم بيتك بتداول 39.6 مليون سهم.



2.06% ارتفاع مؤشر قطاع البنوك



قاد قطاع البنوك أمس البورصة للارتفاعات اللافتة مع 8 قطاعات اخرى، حيث ارتفع المؤشر الوزني للقطاع المصرفي بنسبة 2.06%، وسط توقعات بأن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الإقبال على الاسهم المصرفية خاصة ان عددا من الصناديق الاستثمارية وفقا لافصاحاتها تركز مكوناتها على اسهم البنوك، ومنها بنك الخليج على وجه الخصوص، وهو ما ساهم في نشاط التداولات على اسهم القطاع.