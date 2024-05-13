

الدوحة - فريد عبدالباقي



تنطلق اليوم منافسات الدور ربع نهائي كأس أمير قطر لكرة القدم في نسخته الـ 52، والتي تشهد إقامة مباراتين الأولى تجمع بين العربي (حامل اللقب) والدحيل في 5:15 مساء على ستاد الجنوب المونديالي، والثانية تجمع بين السد (بطل الدوري) والوكرة (بطل كأس قطر) في 8:00 مساء أحمد بن علي بنادي الريان، وتختتم غدا الدور ربع النهائي بمباراتين أيضا يلتقي الغرافة مع أم صلال في 5:15 مساء على ستاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل، والريان (وصيف الدوري) مع نادي قطر في 8:00 مساء على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد.. وسيواجه الفائز من مباراة الغرافة وأم صلال الفائز من لقاء الريان والغرافة في الدور نصف النهائي.



وفي المباراة الأولى، يتطلع فريق العربي بقيادة مدربه يونس علي، الاحتفاظ بلقب كأس أمير قطر للموسم الثاني على التوالي، لاسيما أنه لم يحقق النتائج المرجوة منه هذا الموسم بعد احتلاله المركز الخامس في الدوري القطري، وتوديع دوري أبطال آسيا هذا الموسم من جولة الملحق. واستطاع العربي تخطي عقبة السيلية (الدرجة الثانية) في دور ثمن النهائي بنتيجة 2-1. في المقابل، يبحث الدحيل الذي يعيش أسوأ مواسمه، حيث فشل في التتويج بلقب الدوري، ودع منافسات أبطال آسيا، ويتمسك الدحيل بأمل حصد لقب كأس الأمير لإنقاذ موسمه، وأيضا المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة بنسخته الجديدة.



وعلمت «الأنباء» من مصادر خاصة أن المدرب الفرنسي كريستوف غالتييه سيتم توجيه الشكر له من إدارة نادي الدحيل بنهاية الموسم الحالي، والبحث عن التعاقد مع مدير فني جديد الأقرب هو الجزائري جمال بلماضي الذي حقق نجاحات كبيرة مع نادي الدحيل منذ مشاركته في الدوري القطري.



وستكون المباراة الثانية والتي تجمع بين السد والوكرة ثأرية لحامل لقب الدوري القطري هذا الموسم، بعد خسارته أمام الوكرة في الدور نصف نهائي كأس قطر، والتي منحت الوكرة فرصة بلوغ الدور النهائي للمرة الأولى وحصد اللقب على حساب الريان.



ويحمل لقاء اليوم صراعا بعيدا عن المستطيل الأخضر خارج الخطوط بين المدربان القطريان وسام رزق مع السد، وعلي رحمة المري مع الوكرة.



ومن المقرر أن يواجه الفائز من مواجهة الدحيل والعربي الفائز من لقاء السد والوكرة في الدور نصف النهائي.



من ناحية أخرى، شارك مدير إدارة تطوير الكرة في الاتحاد القطري لكرة القدم، وعضو اللجنة الفنية في الاتحاد الآسيوي، فهد ثاني الزراع، في مؤتمر مدربي منتخبات آسيا الذي أقيم في مقر الاتحاد الآسيوي في العاصمة الماليزية (كوالالمبور)، كما شارك فيه المدير الفني للاتحاد القطري النجم الأسترالي تيم كاهيل.



وقدم فهد الزراع محاضرة تحت عنوان «أبرز الاتجاهات التكتيكية والفنية في بطولة آسيا 2023 في قطر»، وحلل أداء المنتخبات الآسيوية وأساليب اللعب المختلفة وأهم الملامح الفنية التي طرأت على البطولة، وهو من ضمن تقرير لجنة الدراسات الفنية في الاتحاد الآسيوي.