

القاهرة - محمد سامي



في لقاء حماسي وحافل بالإثارة، نجح الأهلي في العودة بثلاث نقاط غالية من مواجهته أمام مضيفه بلدية المحلة ضمن منافسات الجولة الـ 22 من الدوري المصري الممتاز، بعد أن حول المارد الأحمر تأخره بهدف منذ الدقيقة 57 إلى فوز مستحق بهدفين أحرزهما البديلين عمر كمال عبدالواحد في الدقيقة 79، والفرنسي أنتوني موديست هدف في الدقيقة 98.



وشهدت المباراة العديد من الحالات الجدلية تحكيميا بدأت باعتراضات شديدة من دكة بدلاء الأهلي لتغاضي حكم اللقاء عن طرد مؤمن راضي لاعب البلدية بداعي التدخل العنيف على أكرم توفيق في الدقيقة 36، كما ألغى الحكم محمود ناصف هدفين لمحمود كهربا وإمام عاشور بداعي التسلل.



وبهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 33 في المركز الخامس من 15 مباراة، فيما توقف رصيد بلدية المحلة عند النقطة 19 في المركز الـ 15.



ويستعد الأهلي لمواجهتي الترجي التونسي 18 و25 الجاري في نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد إغلاق الملف المحلي مؤقتا.



وفي الجولة ذاتها، تخطى الاتحاد السكندري آثار هزيمته برباعية أمام الأهلي الثلاثاء الماضي، وحقق فوزا صعبا على حساب مضيفه المقاولون العرب بهدف دون رد ليرفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز الرابع، فيما توقف رصيد المقاولون عند 15 نقطة في المركز الـ 17.



كما حقق بيراميدز فوزه السادس على التوالي محليا بالتغلب على المصري البورسعيدي 1-0 سجله رمضان صبحي في الدقيقة 87 ليحافظ «السماوي» على صدارته لجدول الترتيب برصيد 44 نقطة من 19 مباراة، فيما ظل المصري البورسعيدي في الوصافة برصيد 37 نقطة من 21 مباراة.