

القاهرة - مجدي عبدالرحمن



قالت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة تستهدف تحقيق معدل نمو في الموازنة العامة للعام المالي الجديد 24/25 بنسبة 30% وهذه نسبة كبيرة للغاية، ولكن نسعى لتحقيقها من خلال عدد من الخطوات والإجراءات أبرزها الميكنة وكشف جزء كبير من الاقتصاد الموازي.



وأشارت عبد العال، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أمس برئاسة النائب فخري الفقي، رئيس اللجنة لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لمصلحة الضرائب المصرية عن العام المالي 2024-2025، إلى أنه من المستهدف تحقيق حصيلة ضريبية تصل إلى 1.8 تريليون جنيه في العام المالي الجديد، منها 1.1 تريليون جنيه ضريبة على الدخل، و719 مليون جنيه قيمة مضافة.



وطالب النائب فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، كشف النقاب عن أسباب زيادة معدل النمو المستهدف في الموازنة الجديدة.



وعلقت عبد العال: هناك العديد من الإجراءات والخطوات أبرزها الميكنة التي ساهمت في زيادة الالتزام الطوعي من قبل المجتمع الضريبي، وكشفت جزءا كبيرا من الاقتصاد الموازي، إضافة للفاتورة الإلكترونية والإيصال، مضيفة: «نعمل بشكل مكثف منذ عامين على التوسع الأفقي لحصر المجتمع غير الضريبي والاقتصاد الموازي، وهناك طفرة كبيرة في الإيرادات».



وتساءل النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن موقف الحصيلة المستهدفة في الموازنة للعام المالي الحالي والتي كانت تبلغ تقريبا 1.4 تريليون جنيه، وعلقت عبد العال: حتى 30 أبريل الماضي بلغت الحصيلة الضريبية 1.1 تريليون جنيه.