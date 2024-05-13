

دمشق - هدى العبود



وجّه الناقد سعد القاسم تحية إلى الراقصين الشباب الذين حازوا إعجاب الجمهور والذين صفقوا لهم كثيرا إثر أدائهم المتألق للوحة فنية عبارة عن مبارزة راقصة بالسيوف بالغة الحيوية والإمتاع، ثم صفقوا بصورة أكبر حين دخل عمال النظافة إلى خشبة المسرح بعد انتهاء الاستعراض لتنظيفها من قطرات دم سالت عليها، حيث أدركوا لحظتها أن أحد الراقصين أصيب بجرح نازف في يده إلا أنه استمر في رقصته وكأن شيئا لم يكن.



وقال القاسم لـ «الأنباء»: مثل هذه الواقعة حصل ما يشبهها في السابق إنما دون جرح ودم، حين سقطت المروحة من يد كارمن علي خلال أدائها لرقصة «صديقات كيتري»، فتابعت وكأنها لا تزال ممسكة بها، وبعد إتمام جملة راقصة انحنت من وضعية الحركة لتلتقطها برشاقة وتستكمل الرقصة.



وتابع: لم تستحضر الحركة البارعة من ذاكرتي حكاية الراقص الجريح فحسب، وإنما استحضرت «صديقات كيتري» المقتطفة من باليه «دونكشوت» وهي رقصة سابقة مقتطفة من أوبرا «كارمن» أدتها ببراعة قبل أكثر من 20 سنة الراقصتان الرائعتان مايا جناوي ويارا عيد، وبعض المشترك بين الرقصتين أنهما مأخوذتان من مؤلفات وتصاميم كبيرة، فأوبرا «كارمن» التي ألفها جورج بيزيه واحدة من أكثر الأوبرات شهرة وعرضا في العالم، وباليه «دون كيشوت» صممها أول مرة المصمم الروسي ماريوس بيتيبا لفرقة البولشوي، كما ذكر لي معتز ملاطيه لي.



وأردف: المشترك الأهم أن كلتا الرقصتين قدمتا بكفاءة عالية، وكما كان التناغم كاملا بين مايا جناوي ويارا عيد قبل 20 سنة، كان بالأمس بين كارمن علي وروان الرحية، مايا ويارا كانتا ضمن الدفعات الأولى لقسم الرقص في المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق ودرستا فيه بعد التخرج منه، وتولت مايا رئاسة القسم قبل سنوات قليلة، فيما تستعد روان وكارمن لتقديم مشروع تخرجهما بعد وقت قصير ضمن دفعة متميزة، شاهدناها، أو بعضها، في عروض ناجحة «صديقات كيتري» واحدة من إحدى عشرة لوحة راقصة تضمنها احتفال المعهد المسرحي بيوم الرقص العالمي، وهو الاحتفال الذي اعتدناه مميزا وممتعا، وقد ابتدأ بكلمة يوم الرقص التي كتبتها لهذا العام الراقصة الأرجنتينية ماريانيلا نونيز وألقتها بلغة سليمة، وحضور أنيق سوزان حافظ، طالبة السنة الثالثة، تلاها ما يشبه العرض الموجز لأنماط الرقص التي تدرس في المعهد قدمها، برفقة طلابهم، ومعهم مدرسو هذه الأنماط (رهف الجابر، محمد طرابلسي، معتز ملاطيه لي، نورس عثمان)، ثم تتالت اللوحات الراقصة بمشاركة السنوات الأربع: فردية (محي الدين شبابيبي) وثنائية «روان الرحية، غفران حمادة» و«غزل البدر، مؤيد شاويش» وجماعية بدأت مع لوحة الرقص الشعبي «بانوراما الورد» التي أداها ببهجة طلاب السنة الأولى، وصولا إلى لوحة «ارتداد» التي شاركت فيها كريستين واكيم (سنة ثالثة) راقصات السنة الرابعة.



وأكمل سعد القاسم: تنوع الأنماط، والأساتذة المشرفين، والتصاميم، منح العرض غناه ورشاقته وحيويته وإمتاعه البصري، وهو ما دفع بعض من شاهدوه في اليوم الأول إلى العودة لمشاهدته ثانية، ويلفت الانتباه مشاركة بعض الطلاب في تصميم رقصات كما حال مؤيد شاويش (سنة ثالثة) في رقصة «مجرة أخرى» التي أداها طلاب دفعته بمشاركة دانا أبوحسون (سنة ثانية)، وحال طالبات السنة الرابعة آية القنواتي ودانة السيد ورانيا عيزوقي وشام سكر في رقصة «كل يوم» بإشراف رهف الجابر.



وأردف: في احتفال العام الماضي وجه عدد من خريجي قسم الرقص المتألقين المقيمين خارج سورية رسائل محبة تلفزيونية إلى المعهد الذي أسسهم، وعلى ما في هذه الرسائل من فخر وحنين كان فيها شيء من الأسى، لأن الظرف العام حرم البلد من طاقاتهم، وحرم المعهد بالدرجة الأولى، ذلك أن قسم الرقص - كباقي أقسام المعهد - يعتمد بشكل رئيسي في عملية التدريس على خريجيه، ومع ذلك لا بد من القول إن الموجودين منهم في المعهد اليوم «نورس عثمان، رهف الجابر، نتالي رزق، غزل حمادة»، أكدوا رسوخ التقاليد التدريسية، وهو ما يتيح لنا أن نشاهد باستمرار راقصين بارعين صقلت مواهبهم بخبرات من سبقوهم، وهو ما ينسحب على باقي أقسام المعهد، وقد كان طلاب قسم الفنون الصوتية والبصرية شركاء حقيقيين في تألق العرض، ومعهم قسم السينوغرافيا ممثلا بمدرسة مادة المكياج خولة ونوس.