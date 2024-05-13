

قاد المهاجم الدولي الأوروغوياني لويس سواريز فريق إنتر ميامي إلى قلب تخلفه بثنائية نظيفة أمام مضيفه مونتريال إلى فوز 3-2 هو الخامس تواليا مساء أمس الأول في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الأميركي لكرة القدم.



ووجد إنتر ميامي نفسه متخلفا بهدف في الدقيقة 22 سجله لاعبه السابق برايس ديوك بتسديدة بين ساقي درايك كالندر بعد مجهود ذكي لجول-أنتوني فيلسان على الجهة اليسرى.



ونجح مونتريال الذي كان تغلب على إنتر ميامي 3-2 في فلوريدا العاشر من مارس الماضي، في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 32 عبر فيلسان اثر تمريرة من الكوستاريكي اريال لاسيتر.



وقلص إنتر ميامي الفارق قبل دقيقة من نهاية الشوط الأول عندما استغل الباراغوياني ماتياس روخاس خروج النجم الارجنتيني ليونيل ميسي لتلقي العلاج فانبرى بنجاح إلى ركلة حرة من خارج المنطقة.



وأدرك سواريز التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول مستغلا ركلة ركنية انبرى لها جوليان غريسيل محرزا هدفه الحادي عشر في الدوري هذا الموسم.



وبدا ميامي فريقا مختلفا في الشوط الثاني ونجح في التقدم في الدقيقة 59 عندما مرر روخاس المتألق كرة فوق دفاع مونتريال فاستغلها بنيامين كريماشي وسددها في الشباك.



وضغط اصحاب الأرض بغية إدراك التعادل لكن ميامي صمد وحقق فوزه الثامن في 13 مباراة.