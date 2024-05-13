أدلى الناخبون في ليتوانيا أمس بأصواتهم في الدورة الأولى لانتخابات رئاسية هيمنت على حملات المرشحين لخوضها المسائل الدفاعية، في ظل سعي البلاد العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، إلى تعزيز أمنها.



وتمنح استطلاعات الرأي الرئيس المنتهية ولايته غيتاناس نوسيدا، وهو مصرفي سابق في التاسعة والخمسين من العمر، تقدما على سبعة مرشحين آخرين من بينهم رئيسة الوزراء إينغريد سيمونيت والمحامي إينياس فيغيلي. ويتوقع المراقبون فوز نوسيدا بالدورة الثانية المقررة أواخر مايو.



وفي الدورة الأولى، يتوقع أن ينال نوسيدا أكثر من 35% من الأصوات، وفق آخر استطلاعات الرأي التي منحت فيغيلي 12% وسيمونيت 10%.



وقالت المتقاعدة ألدونا مايوسكيني (82 عاما) لوكالة فرانس برس إنها اقترعت لصالح نوسيدا «لأنه الأفضل في مختلف المجالات».



من جهتها، أكدت الموظفة في القطاع العام آريني (53 عاما) أنها اختارت سيمونيت «لأنني أمنح صوتي للقادرين فعلا على تحسين أمننا وجودة حياتنا».



ويتشارك الرئيس مع الحكومة وضع السياسة الخارجية للبلاد ويمثلها في قمم حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي. لكن يتوجب عليه أن يتشاور مع الحكومة والبرلمان في تعيين الموظفين الكبار في الدولة.



وفي حين تتشابه مواقف المرشحين الثلاثة الرئيسيين بشأن قضايا الدفاع، تختلف وجهات نظرهم بشأن قضايا أخرى في السياسة الخارجية مثل العلاقة مع الصين.



اكتسب فيغيلي، المحامي البالغ 48 عاما، شهرته خلال فترة الجائحة نظرا إلى معارضته لحملة التلقيح الإلزامية. ويقدم نفسه على أنه خيار بديل في مواجهة الأسماء السياسية التقليدية، ويعد بتشكيل حكومة «أكثر شفافية».



وتخوض سيمونيت الانتخابات الرئاسية للمرة الثانية بعدما خسرت أمام نوسيدا في الدورة الثانية عام 2019.



وقال الباحث في جامعة فيلنيوس راموناس فيلبساوكاس إن «سيمونيت تحظى بدعم ناخبي الحزب المحافظ والليبراليين، في حين أن نوسيدا هو مرشح اليسار في ما يتعلق بالسياسة الاقتصادية والاجتماعية».



وأضاف «أما فيغيلي، فسينال تأييد من يرغبون بالتغيير ببساطة».



وليتوانيا هي من الداعمين الأساسيين لأوكرانيا في الحرب الروسية- الأوكرانية، كما تعرف فيلنيوس بإنفاقها الدفاعي الذي يشكل 2.75% من إجمالي الناتح المحلي، وترغب سيمونيت برفعه إلى 3%.



وتعتزم ليتوانيا استخدام مواردها لشراء دبابات وأنظمة دفاع جوي إضافية، ولاستضافة كتيبة ألمانية من خمسة آلاف جندي، تعتزم برلين نشرها على أراضيها بحلول العام 2027.