

تعود الفنانة سيرين عبدالنور إلى جمهورها بشخصية مختلفة وأحداث صعبة وقاسية بعد غياب عامين تقريبا عن الشاشة من خلال مسلسل «النسيان» الذي يشاركها بطولته الفنان قيس الشيخ نجيب، وقالت سيرين: العمل تجربة مميزة كثيرا وثقيل فنيا ودراميا أيضا بالنسبة لي، حتى أننا كفريق واحد عند نهاية التصوير شعرنا بالحزن، فالقصة مختلفة، وهو ما يجذبني في كل مسلسل أشارك فيه، كما تحمل أيضا الكثير من المشاعر الدرامية من خلال شخصية أم تفقد أولادها وأنا «أم» مثلها، فالمشاعر التي عشتها ضمن الأحداث ليست سهلة على الإطلاق، والشخصية أتاحت لي مساحة تمثيل مهمة.



وتابعت سيرين، حسب موقع «نواعم»: نحن قمنا بتصوير العمل ضمن أحداث غزة القاسية أيضا، فكنا نستحضر مشاهد فقدان الأمهات لأبنائهن التي نشاهدها يوميا عبر الشاشات، ونتمنى أن نقدم عملا عربيا عن هذه المأساة، لافتة إلى أن «النسيان» يكون في أوقات كثيرة الفرصة للإنسان لكي يستكمل حياته بعد أن يتعرض للعديد من المشاكل والأزمات ولهذا اخترناه اسما للعمل.