

دمشق - هدى العبود



أكدت الفنانة السورية ولاء عزام أنه من الصعب اليوم أن تكون الممثلة محجبة في جميع أدوارها، وقالت: «ان شاء الله يجيني دور مختلف لأخرج من إطار البنت البريئة الحساسة العاقلة الناعمة».



وتابعت عزام، خلال برنامج «شو القصة»: الرسالة التي أردنا إيصالها من خلال مسلسل «ولاد بديعة» أن الحجاب موجود بمجتمعنا العربي عامة ولا يقتصر على بلد ما، فلماذا لا نطرحه من خلال الدراما بما انه موجود في مجتمعاتنا؟



وردا على سؤال بأن الحجاب قليل جدا سواء في الإعلام أو الفن، أوضحت: لا أرى الأمر هكذا لأنني كممثلة أديت دور الفتاة المحجبة، وسيأتي اليوم الذي أجسد فيه دورا مختلفا، وآمل ألا يتكرر هذا الاطار الذي وضعت به، وهذه الملامح التي أتمتع بها بأنني «بيبي فيس» تخفي وراءها بلحظة من اللحظات الكثير من الأدوار المتناقضة، وأتخيل أننا درسنا في المعهد العالي للفنون المسرحية اربع سنوات هذه الشخصيات المتنوعة وتدربنا على كافة التقنيات، وأنا أبحث عن الأشياء التي أكون فيها مختلفة ولم أؤدها من قبل.