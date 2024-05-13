

عبدالعزيز الفضلي



أكد مدير إدارة المكتبات أحمد الماجدي أنه تم الانتهاء من التصفيات النهائية والثالثة لمبادرة تحدي القراءة للعام الدراسي 2024/2023 النسخة الثامنة، حيث شارك في هذه المبادرة 200 ألف طالب وطالبة وتم تصفيتهم إلى 95 طالبا، حيث يتم التنافس على لقب بطل تحدي القراءة الذي سيمثل دولة الكويت في نهاية هذا العام لينافس على بطل تحدي القراءة على مستوى الوطن العربي.



وتابع الماجدي أنه تم الانتهاء أمس من تصفيات المشرف المتميز والمدرسة المتميزة والذين بدورهم سيمثلون دولة الكويت في هذه المبادرة، موضحا أن هذه المبادرة تعد من أكبر مشروع أطلقه سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لحث 28 مليون طالب على المشاركة في هذه المبادرة، معربا عن شكره لجميع المدارس وجميع المشرفين وأولياء أمور الطلبة لحث أبنائهم للمشاركة في مثل هذه المبادرة، من أجل خلق جيل واع وقارئ ومثقف.



ومن جانبه، قال الطالب عبدالله المنصوري من أكاديمية الموهبة المشتركة بنين «أتيت مشاركا وقامت لجنة التحكيم بسؤالي عن أكثر من 50 كتابا بالتفصيل وقمت باختيار أكثر من عنوان لكتاب معين وتم تقديم الأسئلة عن الفكرة الرئيسة والفرعية والربط بينهما وكانت التجربة ممتازة»، مضيفا على أن هذا التحدي مفيد لي على الصعيد الشخصي، متوجها بالشكر لجميع القائمين على هذه المبادرة.



وقالت الطالبة شوق العازمي «أنا طالبة أحب القراءة وشاركت في مبادرة تحدي القراءة الموسم السابع وحصلت على المركز الثالث على منطقة الأحمدي التعليمية حيث إن تجربتي هذه كانت ممتازة وأقدم شكري للقائمين على هذه المبادرة».