

عبدالعزيز الفضلي



أقام مركز صباح الأحمد للموهبة المشتركة للبنين الحفل الختامي لأنشطة التوجيه الفني للعلوم بعنوان «تميز وإبداع»، حيث استضافت الأكاديمية الطلبة والموجهين الفنيين الأوائل للمواد العلمية ورؤساء أقسام المواد والتي ينظمها التوجيه الفني للعلوم كل عام دراسي والتي اختصت هذه السنة بخاصية الذكاء الاصطناعي حيث تقرر تكريم جميع المراحل الدراسية من الابتدائي وحتى المرحلة الثانوية بجميع التخصصات من الطلبة المتميزين والمبدعين في المجالات العلمية.



وقالت الموجه الفني العام للعلوم منى الأنصاري: سعدت بتكريم نخبة من الطلبة والطالبات المتميزين من جميع المراحل الدراسية، حيث شهدنا توزيع جوائز على الابتكارات والإبداعات العلمية من ناحية التصاميم والتي تستحق من الهيئات والمؤسسات العلمية استخراج لهم براءة اختراع تنسب لهم وباسم دولة الكويت.



كما أشارت الأنصاري إلى أن الطلبة هم صناع المستقبل الذي تقوم عليه رفعة الأوطان ومكانتها، مضيفة أننا لمسنا الفرحة في عيون المبدعين فلهم منا التكريم والتقدير، كما لنا رؤية في الاستعانة بهم لتمثيل دولة الكويت في الأفكار والاختراعات دوليا.



كما ذكر الموجه الفني الأول للعلوم في منطقة العاصمة التعليمية ناصر العبيدلي أنه تشرفنا اليوم لحضور حفل تكريم الطلبة الفائزين بالمسابقات العلمية لمادة العلوم للمراحل التعليمية الثلاث بالتخصصات العلمية الأربع والتابعة لمنطقة العاصمة التعليمية، مشيرا أن مثل هذه المسابقات تعطي الرافد والدعم الكبير لطلابنا مستقبلا.



وأشار العبيدلي أن مثل هذه البحوث العلمية تعتبر منهجا مساندا وخفيا لطلبتنا وليس فقط الاكتفاء بالمنهج المدرسي فحسب، إنما هم بحاجة إلى الاستزادة بمناهج علمية أخرى، مضيفا أنه حرص على إضافة عنصر التشويق في بحوثهم العلمية وهو خاصية البحث بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وأيضا تم حصاد هذا الإبداع من خلال تكريم الفائزين والمتميزين في المسابقة، متمنيا لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح.



في ختام الحفل تم تكريم المشاركين من الطلبة والطالبات والمعلمين.