منصور السلطان



ألقى رجال أمن مبارك الكبير والعاصمة والفروانية القبض على مروجين للمواد المخدرة ومتعاط وذلك في مناطق المسايل والشويخ الصناعية والفردوس، وعثر بحوزة الأول على كيس نايلون بداخله (حبوب لاريكا - حشيش - شبو)، وميزان حساس. اما الثاني فعثر معه على «شبو» و«حشيش» و«كيميكال»، و«حبوب». واعترفا بجيازة المخدرات لترويجها والتربح منها اما المتعاطي فضبط في الفرودس وكان بحالة غير طبيعة وعثر معه على مخدرات وادوات تعاط وأحيل الموقوفون إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.



من جهة أخرى، أحالت دوريات أمن حولي وافدا مخالفا لقانون الإقامة إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بعد ضبطه في منطقة السالمية في مواقف مجمع تجاري في حالة تعاط وبحوزته مواد مخدرة وأدوات تعاط.