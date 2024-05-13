بحثت الهيئة العامة للقوى العاملة وسفير الجمهورية الباكستانية مالك محمد فاروق آليات التعاون بين الجانبين في مجال استقدام المهنيين وتوظيفهم من العمالة الباكستانية.



وذكرت الهيئة في بيان صحافي، أنه جرى خلال اللقاء توقيع مذكرة تفاهم ومناقشة بعض الأمور العاجلة المتعلقة بالقضايا العمالية الباكستانية والسعي لحل المشاكل التي تواجههم بالتعاون مع الجهات المعنية.



ونقل البيان عن مدير عام الهيئة بالتكليف مرزوق العتيبي تأكيده على أن سوق العمل بدولة الكويت يستقطب العمالة بما يحتاجه من تخصصات تخدم سوق العمل وتلبي حاجته.



وأضاف العتيبي ان الهيئة تبذل جهودا حثيثة ومستمرة لتطوير عملية استقدام العمالة بما يخدم المصالح التنموية والاقتصادية للبلاد ويعود في الوقت ذاته بالنفع على العمالة وعلى البلدان المرسلة اليها، مشيدا بالعلاقات التاريخية والمميزة بين الكويت والجمهورية الباكستانية وحرص الهيئة على بقاء العلاقة الطيبة دائمة بين البلدين.