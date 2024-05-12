‏بناءً على توجيهات نائب أول رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف وتعليمات وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم النواف على بذل جميع الجهود ومواصلة العمل والتعاون والتنسيق بين مختلف القطاعات العسكرية في البلاد، والحفاظ على أمن الوطن واستقراره، عقد اجتماع تنسيقي بين الادارة العامة للرقابة والتفتيش بوزارة الداخلية وقيادة الشرطة العسكرية بوزارة الدفاع وذلك لبحث التعاون المشترك فيما بينهما ‏لتبادل الخبرات والاطلاع على الإيجابيات والسلبيات أثناء العمل بين منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع والإجراءات المتبعة حالياً ومستقبلا حرصا على المصلحة العامة والمزيد من الرقابة على جميع العاملين للتأكد من التزامهم بالضبط والربط العسكري‏ واحترام الرتب العسكرية والمواطنين للمحافظة على سمعة وزارة الداخلية ووزارة الدفاع وهيبتهما مع مجازاة المخالفين ومكافأة المتميزين،‏ ليكون ذلك دافعا لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء.