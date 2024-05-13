امتنعت رئيسة مقدونيا الشمالية غوردانا سيليانوفسكا-دافكوفا عن قراءة الاسم الجديد لبلدها الذي أقر بموجب اتفاق تاريخي أبرم مع اليونان في العام 2018، خلال أدائها اليمين الدستورية أمس، ما أثار انتقادا أوروبيا.



وقالت رئيسة مقدونيا الشمالية الجديدة أمام نواب البرلمان وضيوف في المراسم «أعلن أنني سأمارس منصب رئيسة مقدونيا بضمير ومسؤولية وأنني سأحترم الدستور والقوانين وأنني سأصون سيادة مقدونيا وسلامة أراضيها واستقلالها».



ولاحظ مراسل وكالة فرانس برس أن النص الرسمي الذي قرأته الرئيسة الجديدة يرد فيه اسم البلاد على أنه «مقدونيا الشمالية» وليس مقدونيا فقط.



وقوبل ذلك بانتقاد من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين التي قالت بعيد تهنئة الرئيسة الجديدة، في منشور على منصة «إكس»: «لكي تتمكن مقدونيا الشمالية من مواصلة طريقها نحو عضوية الاتحاد الأوروبي بنجاح، من الضروري أن تستمر في الإصلاحات والامتثال الكامل لاتفاقياتها الملزمة، بما في ذلك اتفاقية بريسبا».



وأبرمت سكوبيي اتفاقا تاريخيا مع اليونان في العام 2018 أضاف كلمة «الشمالية» إلى «مقدونيا»، وذلك لتسوية نزاع متواصل منذ مدة طويلة والذي سمح للبلاد بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي في العام 2020.



وفي الثامن من مايو الجاري، انتخبت مرشحة اليمين القومي غوردانا سيليانوفسكا-دافكوفا في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بنسبة 65% من الأصوات، متقدمة على الرئيس الاشتراكي الديموقراطي المنتهية ولايته ستيفو بينداروفسكي.



وتعد أول امرأة تتولى هذا المنصب منذ إعلان استقلال هذا البلد في العام 1991.



وأكدت الأستاذة الجامعية المتقاعدة التي بلغت 71 عاما أنها ستكون رئيسة «كل المواطنين» ودعت إلى «وحدة» البلاد.



وكان ائتلاف اليمين القومي الذي كانت سيليانوفسكا-دافكوفا مرشحته في الانتخابات، يعارض اتفاق 2018 مع اليونان. وتهدد عودة المعارضة اليمينية إلى السلطة في هذه الدولة الفقيرة الواقعة في منطقة البلقان والبالغ عدد سكانها 1.8 مليون نسمة، بإحياء التوترات مع اليونان وأيضا مع بلغاريا التي حددت شروطها الخاصة لدفع المفاوضات بشأن انضمام مقدونيا الشمالية إلى الاتحاد الأوروبي.