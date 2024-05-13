قتل العشرات في معارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بمدينة الفاشر في دارفور، بعد أكثر من عام على اندلاع الحرب بين الطرفين المتنازعين على السلطة، بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة. وقال سكان لوكالة فرانس برس إن «طائرات قصفت أمس شرق وشمال المدينة ووقع قصف متبادل بالمدفعية».



وأكد مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة على منصة اكس أن «معارك وقعت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الفاشر بشمال دارفور أسفرت عن مقتل 27 شخصا تقريبا وجرح 130 ونزوح المئات».



وقالت رئيسة مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية كليمنتين نكويتا سالامي إن قصفا بـ«الأسلحة الثقيلة» وقع في الفاشر، ما يشكل تهديدا لنحو 800 ألف نازح يقيمون في المدينة التي يبلغ إجمالي عدد قاطنيها المليون ونصف المليون شخص.



ويأتي إعلان الأمم المتحدة عن هذه الحصيلة التي قالت انها تستند إلى «تقارير غير مؤكدة» فيما تعاني المدينة من انقطاع شبه تام للاتصالات، ما يجعل العاملين في المؤسسات الصحية والإنسانية والمنظمات الحقوقية غير قادرين على التواصل مع الخارج الا فيما ندر.



وأكدت منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية أن «160 مصابا، من بينهم 31 امرأة و19 طفلا» وصلوا إلى هذا المستشفى الذي تشير الأمم المتحدة إلى أن طاقته الاستيعابية لا تزيد على «مئة سرير».



وبحسب بيان الأمم المتحدة، فإن المستشفى «لم يكن لديه اثناء الاشتباكات سيارات اسعاف لنقل الجرحى وكان لديه القليل من الأدوية والمستلزمات الطبية لمعالجة الجرحى ولم يكن يتوافر فيه أي مستلزمات للجراحة».



ويواجه 1.7مليون سوداني في اقليم دارفور خطر المجاعة. وأسفر النزاع عن سقوط عشرات الآلاف من القتلى ونزوح اكثر من 8.7 ملايين سوداني من ديارهم.