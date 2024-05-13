

القاهرة - هالة عمران



أكد رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي، أن الحكومة المصرية لديها رغبة حقيقية في أن تمضي بأسرع ما يمكن لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء، مع نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لقارة أفريقيا سيرجيو بيمنتا، عقب انتهاء الجلسة الافتتاحية لاحتفالية «يوم مؤسسة التمويل الدولية» التابعة للبنك الدولي، بحضور وزيرة التعاون الدولي د.رانيا المشاط، والمدير الإقليمي لشمال أفريقيا لمؤسسة التمويل الدولية شيخ عمر سيلا، والمدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بمؤسسة التمويل الدولية ستيفان جيمبرت، وعدد من ممثلي مؤسسة التمويل الدولية.



وقال مدبولي إن استمرار المشاورات مع مؤسسة التمويل الدولية يؤكد الرغبة الواضحة للحكومة المصرية وعزمها على المضي قدما في التخارج من الشركات الحكومية بالقطاعات المستهدفة وإفساح المجال أمام القطاع الخاص في إطار الالتزام بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبزيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 65% من إجمالي استثمارات الدولة.



ورحب مدبولي بنائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية والوفد المرافق له، مشيرا إلى الدور المهم الذي تلعبه المؤسسة كمستشار استراتيجي للحكومة يقدم المشورة الفنية حول برنامج الطروحات الذي تتبناه الدولة المصرية بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.



وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه للتحرك بشكل أسرع نحو أهداف محددة وواضحة فيما يتعلق بالتعاون بين ممثلي الحكومة ومسؤولي مؤسسة التمويل الدولية في القطاعات التي يجري العمل عليها، مثل قطاعات: الطيران المدني والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتحديد في مجال تطوير المطارات، وإنشاء الكابلات وأبراج الاتصالات ومراكز البيانات.

مدبولي: مصر نجحت في مواجهة عواقب جميع الإجراءات الإصلاحية



هالة عمران

أكد رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي، أمس، أن مصر عملت على حل جميع المشكلات من جذورها، واستطاعت بنجاح مواجهة العواقب الخاصة بجميع الإجراءات الإصلاحية، التي اتخذت خلال الأشهر الماضية.

وقال مدبولي - خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات «يوم مؤسسة التمويل الدولية في مصر»، بحضور عدد من الوزراء - «أرحب بجميع الشركاء المشاركين في المؤتمر، خاصة بممثلي القطاع الخاص المصري وهم من أهم أعمدة النمو والتطور في البلاد».

وأضاف ان مصر واجهت العديد من التحديات التي يمر بها الكثير من الدول حول العالم، مشيرا إلى أن مصر لديها موقف مميز خاص للغاية في المنطقة التي تشهد الكثير من التحديات داخليا وخارجيا، مشيرا إلى أن جميع الخبراء أكدوا ضرورة مواجهة جذور المشاكل والتحديات من خلال قرارات جريئة وشجاعة والتعامل مع جميع عواقبها.

وتابع: «إننا تمكنا بنجاح من مواجهة العواقب الخاصة بجميع الإجراءات التي اتخذت خلال الأشهر الماضية»، موضحا أنه في مارس الماضي تمكنت الحكومة من الانتهاء من المراجعة الأولى والثانية مع صندوق النقد الدولي، معتبرا أن هذا الأمر خطوة مهمة للغاية.

وأشار إلى أن هذه الخطوة لها بالفعل علاقة بالإصلاحات الهيكلية التي تحدث في مصر، وهي بالنسبة للاقتصاد معتمدة على عدة ركائز، وهي أن يكون هناك سعر صرف مرن، والسياسات الخاصة بالنقد، وتقليل النفقات العامة على البنى التحتية وبعض البرامج الوطنية الأخرى، وأخيرا تشجيع القطاع الخاص لأن يلعب دورا مهما وقياديا بالنسبة للتنمية الاقتصادية ووضع أهداف طموحة للغاية بالنسبة للقطاع الاستثمار.

كما أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تتوسع في التعاون مع الشركاء الدوليين، فتم التعاون مع صندوق النقد الدولي، وتوقيع اتفاقية رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع الجاني الإماراتي، فضلا عن التعاون مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن ذلك يسهم في الحافظ على مرونة الاقتصاد المصري من الصدمات العالمية.

وأوضح مدبولي أن الحكومة تحرص على مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار، فضلا عن تعزيز وجود الاقتصاد الأخضر، كما يوجد توجه لتحقيق اقتصاد مستدام بمشاركة القطاع الخاص.

وقال إن الاستثمارات بين مصر والبنك الدولي تقدر بنحو 1.5 مليار دولار، إضافة إلى التعاون مع الاتحاد الأوروبي بنحو 5 مليارات دولار حتى عام 2027، لافتا إلى أن تلك الأمور تسهم في توافر موارد العملة الأجنبية للاقتصاد المصري، وذلك رغم التحديات التي نراها وأيضا الصدمات الخارجية التي نواجهها.