توعدت الحكومة الجورجية بتوقيف أي متظاهر يحاول منع البرلمان من تمرير قانون مثير للجدل بشأن «التأثير الأجنبي».



وقال رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه «أحذر كل أعضاء مجموعات المعارضة الراديكالية من أنهم سيحاسبون عن أفعالهم العنفية أمام الحاكم».



وكان وزير الداخلية فاختانغ غوميلاوري أكثر وضوحا في تحذيره، إذ قال «إن المنع الجماعي لشيء ينطوي على أهمية معينة يعرض للحبس لمدة تصل إلى أربع سنوات».



وأضاف «سنستخدم هذه المادة ضد منتهكي القانون، من دون أي استثناء».



وتصور الحكومة المتظاهرين وغالبيتهم من الشباب، على أنهم مجموعات عنف.



من جهتها، حضت رئيسة البلاد سالومي زورابيشفيلي التي تخوض نزاعا مع الحكومة، المتظاهرين على توخي الحذر.



وقالت متوجهة إلى المتظاهرين «أخاطبكم لكي تعرفوا (...) هناك خطط لن تنجح حقا، ولكن هناك خطط لممارسة استفزازات وتوريطكم»، من دون الخوض في التفاصيل.



وأضافت «لذا توخوا الحذر الشديد، وهذا لا يعني أنه يجب أن نخاف».



وجاء التحذير الحكومي قبيل تظاهرة للتظاهر جديدة رفضا لمشروع القانون المثير للجدل والذي تؤيده الحكومة وتعرض لانتقادات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وذلك غداة تظاهرة حاشدة في تبليسي.



ويقول منتقدو مشروع القانون إنه مستلهم من القانون الروسي بشأن «العملاء الأجانب» ويهدف إلى إسكات المعارضة، وقد يؤثر على طموح البلاد في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.



وأثار مشروع القانون الذي مر بقراءة ثانية في البرلمان الأربعاء الفائت ولا يزال يحتاج إلى قراءة ثالثة، انتقادات دولية وغربية.



ويتوقع أن تستخدم رئيسة البلاد حق النقض ضد القانون إذا ما أقر.



لكن حزب «الحلم الجورجي» يتمتع بغالبية كبيرة في المجلس التشريعي، ما يسمح له بإمرار القوانين والتصويت ضد «الفيتو» الرئاسي بدون الحاجة إلى دعم أي من نواب المعارضة.



وفي حال إقرار القانون، فإنه سيلزم أي منظمة غير حكومية أو مؤسسة إعلامية تتلقى أكثر من 20% من تمويلها من الخارج، بالتسجيل باعتبارها «منظمة تسعى لتحقيق مصالح قوة أجنبية».



وتؤكد الحكومة أن هذا الإجراء يهدف إلى إجبار المنظمات على إظهار قدر أكبر من «الشفافية» فيما يتعلق بتمويلها.