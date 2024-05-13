أقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزير الدفاع سيرغي شويغو، وعين الخبير الاقتصادي أندريه بيلوسوف خلفا له، وفق ما أوردت وكالات أنباء رسمية نقلا عن «الكرملين».



كذلك أصدر بوتين مرسوما بتعيين شويغو أمينا عاما جديدا لمجلس الأمن القومي، خلفا لنيكولاي باتروشيف.



وقال مجلس الاتحاد الروسي، في بيان نشره في قناته على «تيليغرام» ونقلته «روسيا اليوم»، إنه تسلم جملة من الاقتراحات من الرئيس بوتين حول عدد من المرشحين لمناصب وزراء ورؤساء الإدارات الاتحادية.



ووفقا للبيان اقترح بوتين تعيين أندريه ريموفيتش بيلوسوف وزيرا للدفاع، مكان سيرغي شويغو.



كما اقترح بوتين تعيين سيرغي إيفغينيفيتش ناريشكين مديرا لجهاز المخابرات الخارجية، وتعيين فلاديمير ألكسندروفيتش كولوكولتسيف وزيرا للداخلية.



وقال المتحدث باسم «الكرملين» دميتري بيسكوف، إن بوتين قرر أن يكون على رأس وزارة الدفاع الروسية مدني، وذلك لتكون الوزارة منفتحة على التجديد والأفكار الرائدة.



وشغل بيلوسوف منذ 21 يناير 2020 منصب النائب الأول لرئيس وزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، وفي الفترة من 30 أبريل إلى 19 مايو 2020، شغل منصب رئيس الحكومة بالنيابة.