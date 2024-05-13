حذر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من أن هجوما إسرائيليا واسعا على رفح سيزرع «الفوضى» من دون القضاء على حركة «حماس».



ورأى بلينكن في مقابلة مع محطة «ان بي سي» التلفزيونية الأميركية أن الخطة الحالية التي تدرسها إسرائيل في رفح «قد تلحق أضرارا هائلة في صفوف المدنيين من دون حل المشكلة».



وأضاف «سيبقى آلاف العناصر المسلحين من حماس» حتى مع حصول هجوم في رفح.



وقال إن هجوما إسرائيليا في رفح قد تنجم عنه «الفوضى» مع احتمال عودة حماس في نهاية المطاف.



وتابع بلينكن «ناقشنا معهم (الاسرائيليين) طريقة أفضل بكثير للتوصل إلى نتيجة دائمة».



من جهتها، اعتبرت (حماس) أن تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن التي رهن بها وقف إطلاق النار في غزة بإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في القطاع «تراجعا» عن نتائج الجولة الأخيرة من المفاوضات.



وقالت الحركة في بيان «تابعنا باستهجان، التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأميركي جو بايدن، وقال فيها إن وقف إطلاق النار في غزة مرهون بإطلاق حماس سراح المحتجزين في القطاع. إننا إذ ندين هذا الموقف، فإننا نعتبره تراجعا عن نتائج الجولة الأخيرة من المفاوضات، التي أفضت إلى موافقة الحركة على المقترح الذي تقدم به الوسطاء في مصر وقطر، بعلم واطلاع الوسيط الأميركي».



وأوضحت «حماس» في بيانها أنها «أبدت في كل مراحل مباحثات وقف العدوان المرونة اللازمة للمضي باتجاه إنجاز اتفاق».



واتهمت الحركة في بيانها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته بالمسارعة إلى «الانقلاب» على المفاوضات.



وقالت إنها «توجت مشاركتها في المفاوضات بالموافقة على المقترح الأخير للهدنة في غزة، قبل أن يسارع الإرهابي نتنياهو وحكومته إلى الانقلاب على هذا المسار عبر الشروع في عدوانه على شعبنا في رفح وجباليا وغزة، والتصعيد الوحشي لمجازره في مختلف مناطق قطاع غزة، في تأكيد على سعيه إلى استمرار حرب الإبادة في قطاع غزة، وعدم اكتراثه بحياة أسراه».



إلى ذلك، افتتحت السلطات الإسرائيلية معبرا جديدا لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة على الرغم من أن العمل فيه لم يكتمل بعد، وفق الإذاعة العامة الإسرائيلية.



وقالت الإذاعة إنه «افتتح بمحاذاة قرية زيكيم معبرا جديدا لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وأطلق عليه تسمية (معبر إيرز غرب)».



ويأتي افتتاح المعبر بعد نحو أسبوع من إعلان الجيش الإسرائيلي فرض سيطرته العملياتية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الواقع جنوبي قطاع غزة على الحدود مع مصر.



وتحذر منظمات دولية عدة من تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة جراء قلة حجم المساعدات الإنسانية.