وقعت أكاديمية أسواق المال أمس مذكرة تفاهم مع الجامعة الأمريكية الدولية في الكويت، وذلك بحضور رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال والمدير التنفيذي د.أحمد الملحم، وأعضاء مجلس أمناء أكاديمية أسواق المال، وقد قام بالتوقيع على المذكرة ممثلا لأكاديمية أسواق المال عبدالعزيز البدر مدير عام الأكاديمية، ونائل العوضي عضو مجلس الأمناء لدى الجامعة الأمريكية الدولية ممثلا للجامعة المذكورة.



ولتحقيق مستهدفاتها المتصلة بالمساهمة الفاعلة في رفع كفاءة المتعاملين بأسواق المال في الكويت، فإن الهيئة تسعى للارتقاء بأكاديميتها إلى مصاف الأكاديميات المالية المتطورة، وذلك من خلال توجهات عدة، كتعزيز مستوى التعاون في الجوانب التدريبية والبحثية لتأهيل والارتقاء بكفاءة الكوادر العاملة في القطاع المالي عبر برامج متخصصة في تطوير المهارات الاستثمارية المالية، وكذلك الاعتماد على أحدث الأبحاث، واستخدام أفضل الأساليب العالمية المتبعة لدى الأكاديميات المماثلة.



تجدر الإشارة إلى أن مذكرة التفاهم بين الجهتين تندرج في إطار رغبتهما بوضع إطار للتعاون المشترك على صعيد توعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية والمنافع والمخاطر والالتزامات المرتبطة بالاستثمار في هذا النشاط وتشجيع تنميته، وبما يخدم التوجهات التنموية للدولة المنبثقة من رؤية سامية في التحول إلى مركز مالي إقليمي رائد ذي بيئة استثمارية مواتية تمتلك المقومات المطلوبة.



فضلا عن المساهمة في تحقيق مستهدفات مشروع الهيئة الوطني لتعزيز الشمول المالي والوعي الاستثماري لدى شرائح مجتمعية مختلفة، بما فيها القطاع التعليمي الجامعي وما يتبع ذلك من حاجة للتعاون المتبادل والتشاور، خاصة مع ما تمتلكه الجامعة المذكورة من خبرات مشهودة في هذا الإطار، لاسيما عبر مركزها التدريبي ذي الشراكات الإستراتيجية في المجالات التأهيلية مع جهات عالمية مرموقة تتوزع بين جامعات ومؤسسات «رائدة» في مجال التدريب، الأمر الذي يساهم بصورة أكيدة في الارتقاء ببرامج الأكاديمية التدريبية والتأهيلية إلى مصاف المؤسسات التدريبية العالمية.