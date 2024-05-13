مفرح الشمري



استقبل الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د. محمد الجسار، المدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون أيمن سماوي وذلك خلال زيارته الحالية للبلاد. وخلال اللقاء، تم الاتفاق على تمتين الروابط ودعم التعاون الثقافي بين مهرجان جرش والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، من خلال إقامة المعارض الفنية وزيارة الفرق الفنية، وتبادل توجيه الدعوات للمشاركة في المهرجانات والمناسبات الثقافية، والتشاور والتنسيق بين الجانبين بخصوص جميع المسائل الثقافية والفنية، لتعريف العالم بالفنون والفنانين والتراث، ما يعزز من الحضور الثقافي والفني للأردن والكويت عالميا.



كما تم الاتفاق على ترجمة الأفكار المرتبطة بتعزيز المشهدين الثقافي والفني بين الأردن والكويت، خلال الفترة المقبلة، تنفيذا لتوجيهات القيادتين، وتجسيدا لعمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين.



حضر اللقاء، الأمين العام المساعد لقطاع الفنون مساعد محمد الزامل، والأمين العام المساعد لقطاع الثقافة عائشة عدنان المحمود، ومدير إدارة الاتصال والإعلام يوسف أحمد الجمعان، ومراقب الإعلام شروق صالح القفاص.